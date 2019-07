Học trò Tuấn Ngọc đăng quang quán quân Giọng hát Việt 2019

Chung kết Giọng hát Việt là cuộc đua của năm gương mặt Đức Thịnh (đội Tuấn Ngọc), Lâm Bảo Ngọc (đội Tuấn Hưng), Bích Tuyết, nhóm Dominix (đội Thanh Hà), Layla (đội Hồ Hoài Anh). Sau hai màn thử thách là hát đơn ca và song ca với khách mời, Đức Thịnh đã chiến thắng với tỷ lệ bình chọn lên đến 35,93%. Bốn thí sinh còn lại cùng nhận danh hiệu Á quân.

Đức Thịnh năm nay 24 tuổi, từng là kỹ sư ngành điện tự động của Đại học Hàng hải Việt Nam. Anh sinh ra trong gia đình không có truyền thống nghệ thuật, bị gia đình phản đối theo đuổi đam mê ca hát. Ca sĩ đến với Giọng hát Việt vì muốn chứng minh cho người thân quyết định của anh là đúng đắn. Từ đầu cuộc thi, thí sinh giữ phong độ ổn định, có lượng fan lớn. Anh có sở trường với những bản tình ca nhẹ nhàng.

Hoàng Đức Thịnh là đại diện duy nhất của đội huấn luyện viên Tuấn Ngọc tại đêm chung kết. Từ đầu chương trình, HLV Tuấn Ngọc đã thể hiện niềm tin rất lớn vào học trò của mình.

Trong phần đơn ca ở chung kết, Đức Thịnh thể hiện bài Tìm lại nhau của nhạc sĩ Lưu Thiên Hương. Ca khúc mang âm hưởng sôi động, có nhiều quãng cao, giúp Đức Thịnh phô diễn giọng hát. Ở phần song ca với khách mời, anh thể hiện bài Nơi tình yêu bắt đầu của nhạc sĩ Tiến Minh với ca sĩ Giang Hồng Ngọc, mang đến không gian âm nhạc lãng mạn, tình tứ.

Cùng nhìn lại diễn biến của đêm chung kết vừa qua:

Màn trình diễn đầu tiên cũng là tiết mục được các fan chờ đợi suốt mùa giải chính là sự kết hợp lần đầu tiên của bộ tứ HLV quyền lực Tuấn Ngọc - Thanh Hà - Tuấn Hưng - Hồ Hoài Anh với ca khúc "Và con tim đã vui trở lại".

Hoàng Đức Thịnh là thí sinh đầu tiên thể hiện phần thi solo trong đêm chung kết. Lựa chọn ca khúc "Tìm lại nhau" của nhạc sĩ Lưu Thiên Hương, Đức Thịnh chinh phục khán giả bằng chất giọng nam cao đầy nội lực, cao vút.

Luôn gây ấn tượng với những ca khúc có tiết tấu để phô diễn khả năng vũ đạo, nhóm nhạc Dominix gây bất ngờ lớn cho khán giả khi dự thi với bài hát mang âm hưởng dân gian đương đại - Trên đỉnh phù vân. Sự hỗ trợ của nghệ sĩ ca trù Kim Luyến càng giúp màn trình diễn thêm hoàn hảo và thăng hoa.

Ứng viên của đội HLV Tuấn Hưng - Lâm Bảo Ngọc hoàn toàn chinh phục khán giả khi thể hiện ca khúc "Writing On The Wall" của Sam Smith.

Layla - thí sinh từng đầu quân về đội Tuấn Ngọc nhưng cuối cùng lại tỏa sáng rực rỡ với sự dẫn dắt của HLV Hồ Hoài Anh dự thi với bài hát "Là anh đó".

Thí sinh cuối cùng thể hiện phần thi trình diễn solo là chiến binh của đội HLV Thanh Hà - Trần Lê Bích Tuyết. Cô dự thi với bài hát do chính mình viết cùng Dư Quốc Vương mang tên "Hỡi thế gian tình là gì?".

Đến với phần thi song ca, Đức Thịnh đội HLV Tuấn Ngọc song ca cùng nữ ca sĩ Giang Hồng Ngọc với bài hát "Nơi tình yêu bắt đầu".

Boyband Dominix và nữ ca sĩ Văn Mai Hương với bản mashup "Đã hơn một lần - Firework".

Trong phần thi cuối cùng trên sân khấu Giọng hát Việt 2019, Lâm Bảo Ngọc trình diễn mashup "Độc ẩm - Túy âm" kết hợp với rapper tài năng Hà Lê.

"Chiến binh" đội HLV Hồ Hoài Anh - Layla khiến khán giả choáng ngợp khi thể hiện 2 ca khúc nổi tiếng "Ave Maria - Take Me To The Church" cùng nữ ca sĩ Opera Phạm Khánh Ngọc.

Phần thi cuối cùng trong đêm chung kết chính là tiết mục kết hợp của thí sinh Trần Lê Bích Tuyết và ca sĩ Erik. Bản hit "Ghen" được làm mới để cả 2 cùng khoe giọng hát và những động tác vũ đạo đẹp mắt, lôi cuốn.

