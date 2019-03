Hóa ra "ông chú bí ẩn" trong Chạy trốn thanh xuân từng yêu thầm mẹ An

Trong suốt thời gian bộ phim Chạy trốn thanh xuân phát sóng, một nhân vật khiến không ít khán giả tò mò chính là người đàn ông lớn tuổi An ( Lưu Đê Ly ) gọi bằng "chú". An thân thiết với "ông chú bí ẩn" còn hơn cả mẹ mình - bà Mỹ (Thanh Tú), khiến ban đầu khán giả đoán rằng đây là bố đẻ của An.

An nhiều lần nhờ đến sự giúp đỡ của chú và cũng tìm gặp người này đầu tiên khi trở về sau 5 năm chuyển vào TP.HCM. "Ông chú bí ẩn" cũng là người thường đưa ra cho An những lời khuyên trong lúc An tuyệt vọng và để An nhận ra rằng không nên từ bỏ ký ức của thời thanh xuân tươi đẹp.

Không ít khán giả đặt ra câu hỏi "ông chú bí ẩn" này là ai mà lại đối xử tốt với An đến vậy và là người An luôn kính trọng suốt từ đầu bộ phim. Cuối cùng, khúc mắc này cũng được gỡ ở tập 34 của phim. Hóa ra người đàn ông này từng yêu thầm bà Mỹ. Cũng nhờ cuộc trò chuyện của An với "ông chú bí ẩn", khán giả mới biết bà Mỹ từng có quá khứ tốt đẹp đến không ngờ. Ấy là khi bà Mỹ cứu người đàn ông này thoát khỏi đám bạn đang quây đánh. Hình ảnh đẹp năm xưa của bà Mỹ khiến An ngỡ ngàng.

Dù được xem những hình ảnh bà Mỹ phát cháo từ thiện cho các bệnh nhân nhưng An vẫn không thể tha thứ cho lỗi lầm của mẹ. Nguyên nhân là bởi ngày An chuyển vào TP.HCM, bà Mỹ tới tìm An và nói rằng bị bệnh hiểm nghèo không còn sống được bao lâu. Bà Mỹ khóc trước mặt An và tỏ ra hiền hậu, nói rằng sẽ không xin tiền An nữa. Ngoài miệng thì nói rằng không có tiền cho bà Mỹ chữa bệnh nhưng khi mẹ vừa rời khỏi, An lại khóc và thay đổi ý định. An gọi mẹ trở lại và đưa tiền cho bà Mỹ. Nhưng hóa ra đây lại là một màn kịch khác của bà Mỹ để lừa lấy hết tiền của An.

Kể lại chuyện này với chú, An nói rằng sẽ không thể tha thứ cho mẹ, rằng cô không thể hết lần này đến lần khác hy vọng, đặt niềm tin vào mẹ để rồi mãi mãi chỉ nhận lại sự thất vọng.

Bà Mỹ của 5 năm trước tinh quái ra sao thì ai cũng rõ. Nhưng ở thời điểm hiện tại, bà Mỹ đã hoàn toàn thay đổi và thật sự hối hận về những chuyện đã gây ra cho An. Liệu rằng đến cuối phim, An có tha thứ cho mẹ để hai mẹ con được đoàn tụ? Quý vị cùng chờ đợi trong 2 tập cuối của phim!

Tập 35 và 36 của Chạy trốn thanh xuân sẽ phát sóng vào 21h40 ngày 1, 2/4 trên kênh VTV3. Mời quý vị chú ý đón xem.

Theo VTV