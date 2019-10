Hoa hồng trên ngực trái tập 21: Trà bị cấp dưới của Thái dọa tiết lộ giới tính "đứa con đổi vận"

Trong tập 20 Hoa hồng trên ngực trái, Khuê mang đồ đến nhà San để nhậu cho quên sầu. San thấy lạ khi cô bạn thân của mình không còn khóc lóc như ngày trước mà thản nhiên cứ như không có chuyện gì xảy ra.



Khuê thì bảo giờ khóc cũng chẳng còn làm được gì nữa, nhân lúc lại thèm bia nên muốn uống say quên đi mọi chuyện. Khi San và Khuê say mềm thì đúng lúc này, Bảo mang đồ đến. Thêm một lần thấy cảnh tượng em gái và cô bạn thân lại say lướt khướt, Bảo chán chường và ngán ngẩm, thậm chí còn bị Khuê chửi là "khốn kiếp", "khốn nạn".

Thái nói với bà Hồng là anh và Khuê đã thực sự kết thúc, không thể cứu vãn được nữa. Thái lấy cái thai trong bụng Trà ra để làm cái cớ bao biện cho những việc làm của mình. Thái nói với mẹ giờ đứa con của anh ta và Trà là cháu đích tôn, cũng là cháu nội của bà. Bà Hồng tức giận khi thấy Thái bảo muốn đưa Trà về nhà chăm sóc và nói với con trai nếu rước Trà về thì bà sẽ đưa Bống ra khỏi nhà, đến ở với Khuê.

Trà đang tính cách để làm sao giúp Thái thoát khỏi cái bẫy của Dung. Lúc này, công ty Thái đang gặp khó khăn, tiền không có nên khi thấy Thái bảo cưới, Trà cũng ngán ngẩm không tha thiết. Trà đang tính phản bội lại Dung vì muốn bước chân vào nhà Thái để làm vợ đàng hoàng. Dung khi biết ý định này của Trà đã cử mấy tên côn đồ đến để dằn mặt.

San và Dũng ngồi lại nói chuyện với nhau sau khi biết lý do mẹ chồng San căm ghét cô. San hỏi Dũng là có nghi ngờ cô làm gì có lỗi với anh với bố chồng hay không. Dũng chỉ im lặng và San đau đớn khi thấy chồng lại không tin tưởng mình như vậy. San thề với Dũng cô không làm gì khuất tất. Nhưng giờ cô và Dũng cũng không thể sống tiếp trong sự dằn vặt như thế này được. San bảo mình xứng đáng với cuộc sống trọn vẹn hơn, xứng đáng được yêu thương, hạnh phúc với những người tin tưởng mình thực sự. San bảo với Dũng hãy chia tay đi. Dũng về nhà nói chuyện với mẹ, anh biết được thêm nhiều chuyện mẹ đã làm với San như đổ tiếng oan cho San là người phụ nữ không ra gì. Dũng bối rối khi thấy mẹ khóc và nói không thể quên được khoảnh khắc thấy chồng lên cơn đau tim và mất.

Khuê đưa Bống và Mun đi ăn. Khi về đến nhà, Bống và Mun không rời được nhau. Hai chị em cứ quấn quít không rời. Khi bố mẹ bế mỗi chị em đi một nơi, Bống và Mun khóc không muốn xa nhau. Trên đường về nhà, Khuê bị ngất và San phải đến đưa về. Khi nhìn thấy căn nhà trọ tồi tàn mà 2 mẹ con Khuê đang sống, San xót xa cho Khuê và lập tức bảo Khuê thu dọn đồ đạc về nhà mình ở. Nhưng Khuê không đồng ý, cô muốn tự mình lo cho con.

Sang tập 21 Hoa hồng trên ngực trái, San dường như thuyết phục được Khuê nên mẹ con Khuê dọn về ở cùng San. Tại đây, Khuê tiếp tục chạm mặt Bảo nhưng lần này Bảo vô cùng gay gắt với Khuê. Bị mắng là kẻ vô liêm sỉ, không có lòng tự trọng, Khuê đáp trả lại Bảo cũng không kém phần gay gắt: "Tôi sẽ đi ngay bây giờ. Xin lỗi đã làm phiền anh. Tôi không biết là tôi đã làm gì mà anh nói tôi là người không có liêm sỉ, không có tự trọng. Nếu là vì buổi say rượu lần trước tôi phiền đến anh thì tôi không có gì để thanh minh cả. Nhưng việc tôi quý trọng San là thật, tôi coi trọng tình bạn này thật. Tôi sẽ không vì sự coi thường hay miệt thị của anh mà không chơi với bạn tôi nữa", Khuê nói



Ở phân cảnh khác, Trà bị Hùng - cấp dưới của Thái dằn mặt: "Này cô em cô lên mặt quá rồi đấy. Lên mặt ông Thái thì cũng được thôi, tôi cũng có vài chuyện hay ho để kể cho ông ấy. Nếu bây giờ ông Thái mà biết "đứa con đổi vận" trong bụng cô là "hoàng tử đái ngồi" thì sao nhỉ?". Lúc đầu Trà còn tỏ thái độ lên mặt với Hùng, bảo Hùng tránh xa cô nàng ra nhưng khi Hùng nói về "hoàng tử đái ngồi" thì cô ả mặt tái mét.

Trà sẽ làm gì để che đậy sự thật về giới tính của đứa trẻ trong bụng? San có để cho mẹ con Khuê một lần nữa phải dọn đồ ra khỏi nhà?

Tập 21 Hoa hồng trên ngực trái phát sóng lúc 21h40 tối mai (16/10) trên VTV3.

TA (th)