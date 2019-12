Hồ Ngọc Hà tiết lộ nam ca sĩ này chính là “người trong mộng” của mình

Tuần này, Emma Nhất Khanh hóa thân thànnh Justin Bieber trong ca khúc What do you mind. Nữ ca sĩ chia sẻ tuy tuổi tác khá tương đồng với bản chính nhưng lại sợ nhất việc giả trai. Song sau thời gian luyện tập, cô cũng đã bớt lo lắng hơn. Ca khúc được chọn để trình diễn Emma Nhất Khanh thuộc nằm lòng nên cô có thể tự do tung tẩy trên sân khấu.