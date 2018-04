Hồ Ngọc Hà tái hiện một phần siêu hit 'Havana' tại Hoa hậu Biển

Sau đêm diễn thời trang ở Tuần lễ Thời trang Việt Nam tối 19/4, Hồ Ngọc Hà tiếp tục là "vedette" trong đêm chung kết Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu tối 21/4. Cô là ca sĩ trình diễn cuối cùng với liên khúc Keep Me In Love - Destiny.

Trong phần mở đầu, cô sử dụng đoạn nhạc và ngân giọng theo ca khúc quốc tế Havana. Khi giai điệu này vang lên, khán giả đã reo hò cổ vũ cho Hồ Ngọc Hà vì đây là siêu hit của năm 2017 qua giọng ca người Cuba, Camila Cabello.

Khá lâu mới xuất hiện trên một sân khấu âm nhạc lớn được phát truyền hình trực tiếp, nữ ca sĩ vẫn giữ được phong độ khi tận dụng vũ đạo gợi cảm.

Hồ Ngọc Hà cũng đã lâu không ra sản phẩm âm nhạc mới, sau ca khúc và MV phim ngắn Cả một đời thương nhớ vào năm 2017. Cô cũng vắng bóng ở các lễ trao giải âm nhạc cuối năm.

Nữ ca sĩ cũng rất lâu chưa công bố dự án âm nhạc mới. Gần đây, cô góp mặt trong một phim trực tuyến (web drama) với một vai diễn hài hước. Bên cạnh đó, việc cô trở lại sàn diễn thời trang cùng Thanh Hằng gây sốt, khiến khán giả nhớ đến "phong độ" và nhan sắc tỏa sáng một thời của cặp người mẫu hàng đầu.

Noo Phước Thịnh cũng là một trong những ngôi sao biểu diễn trong đêm chung kết. Anh hát Tôi là một ngôi sao, sáng tác được nhạc sĩ Nguyễn Hải Phong dành riêng cho anh, bản mix của nhà sản xuất SlimV.

Noo Phước Thịnh bùng nổ cùng vũ đoàn Bước nhảy. Ngay sau tiết mục của anh, top 15 được công bố.

Trước đó, Ali Hoàng Dương và vũ đoàn Phương Việt trình diễn ca khúc Theo anh. Cũng giống Hồ Ngọc Hà, anh vừa có màn catwalk bất ngờ tại Tuần lễ Thời trang Việt Nam trong bộ sưu tập của nhà thiết kế Nguyễn Tiến Truyển.

Mới đây, nam ca sĩ ra mắt MV mới Không giữ được em, một sáng tác mới của nhạc sĩ Dương Khắc Linh với phần ca từ của Shin Hồng Vịnh.

Trọng Hiếu trình diễn hai ca khúc có màu sắc hoàn toàn khác nhau Vẽ thế giới và Bước đến bên em. Phần đầu tiên mang giai điệu nhẹ nhàng, chậm rãi.

Còn ca khúc tiếp, nam ca sĩ thể hiện ca khúc Bước đến bên em, một sáng tác của Khắc Hưng theo là phong cách sexy, táo bạo.

Nhóm nhạc nam Monstar cũng mang đến sân khấu hai ca khúc Và tôi hát và Baby Baby sôi động, mang hơi hướng Kpop.

Mở đầu đêm nhạc là tiết mục quy tụ khá đông nghệ sĩ trên sân khấu: ca khúc Tôi yêu biến Việt Nam do Phạm Thế Vĩ và Lưu Hiền Trinh song ca, cùng phần vũ đạo của vũ đoạn Chuông gió và Phương Việt.

Hồ Ngọc Hà

Hồ Ngọc Hà, còn được biết đến với cái tên Hà Hồ, là ca sĩ có xuất thân là một người mẫu, cô bắt đầu sự nghiệp ca hát bằng album đầu tay "24 giờ 7 ngày" (2004). Tên tuổi Hồ Ngọc Hà được nhiều khán giả chú ý đến qua ca khúc "Xin hãy thứ tha" giúp cô có cơ hội tham gia Asia Song Festival tại Hàn Quốc. Nữ ca sĩ từng được 9 đề cử và giành được 2 giải Cống Hiến cùng vô số giải thưởng khác như Mai Vàng, HTV Award, Làn Sóng Xanh, Album Vàng.

Bạn có biết: Ngoài ca hát, Hà Hồ từng tham gia diễn xuất trong 3 bộ phim truyền hình: Hoa cỏ may, 39 độ yêu và Chiến dịch trái tim bên phải.

Ngày sinh: 25/11/1984

Chiều cao: 1.73 m

Ca khúc tiêu biểu: Và em đã yêu, Xin hãy thứ tha, Tìm lại giấc mơ, Hãy thứ tha cho em, Destiny, What is love?, Gửi người yêu cũ, Cả một trời thương nhớ,...

Theo Zing