Hậu trường cú ngã bật ngửa của Lan Phương ở "Trói buộc yêu thương"

Trong phim Trói buộc yêu thương , dù xuất hiện không dày đặc nhưng mỗi phân cảnh có Dung (Lan Phương) đều để lại ấn tượng đặc biệt. Cô cũng là diễn viên có nhiều "pha hành động" nhất bộ phim này: từ đánh nhau với hai gã say rượu, đánh ghen tại khách sạn đến hai cú ngã trong một tập 21 vừa lên sóng. Dung bị ngã khi theo dõi mẹ chồng và bị ngã do giằng co điện thoại với chồng.

Sau khi tập 21 lên sóng, Lan Phương đã chia sẻ hình ảnh và clip hậu trường của cú ngã giữa đường khi theo dõi mẹ chồng. "Cú ngã bật ngửa thực tế của Dung ngày hôm qua. Tới lúc tiếp đất là đạo diễn chuyển qua cảnh cận vì nếu không cả nước phải tắt tivi hết. Ngã thật đến thế là cùng, váy áo cũng theo đà tung hết cả" - nữ diễn viên dí dỏm chia sẻ.

Theo clip hậu trường, vì đóng cảnh ngã quá thật mà cô đã bị trầy xước chân, tuy nhiên sau đó nữ diễn viên vẫn phải tiếp tục quay lại để hoàn tất cảnh quay này.

Hậu trường cảnh quay trong tập 21 phim Trói buộc yêu thương.

Bộ phim Trói buộc yêu thương đã đi được hơn một nửa chặng đường với tình tiết ngày càng kịch tính. Chuyện ngoại tình của Khánh và Tiến, sự trả thù của Hà và Phương... cùng với đó là thân phận thực sự của Hiếu, bản phân chia quyền thừa kế... vẫn đều là bí ẩn.

Xen giữa những tình huống có phần ngột ngạt của phim, nhân vật Dung do Lan Phương thủ vai được xem là "nhân tố đặc biệt" mang đến không khí thoải mái, thậm chí còn hài hước. Xem phân cảnh có sự xuất hiện của Dung, khán giả như "nghỉ giải lao" giữa những tình huống căng thẳng, kịch tính.

Theo VTV