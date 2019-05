Hát hit Mỹ Tâm, cặp song ca được ví như 'bản sao' của Thanh Hà

Tối 26/5, tập 7 The Voice - Giọng Hát Việt 2019 lên sóng với nhiều cung bậc cảm xúc. Đêm thi thứ 3 của vòng Đối đầu là sự ghép cặp cuối cùng giữa các thí sinh đến từ 3 đội: Tuấn Ngọc, Thanh Hà và Tuấn Hưng. Ấn tượng nhất là tiết mục của hai cô gái được ví như "bản sao" của HLV Thanh Hà khi hát bản hit của Mỹ Tâm và Bảo Anh. Cặp đôi đã có màn song ca ăn ý khi thể hiện bản mashup: Ai khóc nỗi đau này & Muộn màng là từ lúc.

Bích Tuyết bộc lộ ưu thế hơn khi cô thể hiện được độ tối, khàn ở quãng trầm và sự chắc chắn khi lên quãng cao. Quan trọng nhất là chiều sâu trong chất giọng của một người từng trải với cảm xúc day dứt được thể hiện trọn vẹn. HLV Tuấn Ngọc cho biết nhìn ngoại hình thôi cũng biết đây là thành viên của team Thanh Hà, anh dành lời khen giọng hát của Bích Tuyết.

Tạo dấu ấn mạnh mẽ từ vòng Giấu mặt và được ưu ái với tên gọi "Cô gái triệu view" nhưng phong độ của Bảo Yến tại vòng Đối đầu lại có phần suy giảm. Cô hát quãng trầm bị mờ, không rõ tiếng. Các nốt cao được phá cách, gồng mình để vượt trội hơn bạn diễn, dẫn tới thiếu kiểm soát, hát chệch hoàn toàn khỏi melody gốc. Bảo Yến cũng bộc lộ sự thiếu chắc chắn trong nhịp phách. Kết quả, HLV Thanh Hà lựa chọn Bích Tuyết đi tiếp và chia tay Bảo Yến, khép lại màn đối đầu của đội HLV này.

Mở màn đêm thi là Duy Đạt và Quỳnh Giao đội HLV Tuấn Ngọc với bản mashup: Ta còn yêu nhau & Vài phút trước. Cả hai đã mang lại cho khán giả một màn song ca hoà quyện và giàu cảm xúc với chất giọng truyền cảm, xử lý tinh tế. Hơn cả, Duy Đạt và Quỳnh Giao đều biết nương nhau khi hát, mang tới một tiết mục song ca dễ chiếm cảm tình người nghe khi không quá sa đà vào việc phô diễn.

Duy Đạt sở hữu chất giọng sáng, có độ chuẩn mực trong cao độ. Quỳnh Dao bộc lộ lợi thế hơn khi vừa mang lối hát dễ thương, nhẹ nhàng, nhưng vừa biết cách tạo điểm nhấn để phần solo của mình không quá đơn điệu. HLV Hồ Hoài Anh bày tỏ, cả hai làm anh thỏa mãn bởi sự đồng đều trong giọng hát. Cuối cùng, HLV Tuấn Ngọc chọn Quỳnh Dao đi tiếp, Duy Đạt bất ngờ về đội Tuấn Hưng khi được HLV này bấm nút cứu.

Hoài Nam và David Bryan đội HLV Tuấn Hưng thể hiện ca khúc I'm not the only one. Hoài Nam sở hữu sự tinh quái trong cách hát với những nốt giả thanh và độ khào trong chất giọng khi lên cao, trong khi David Bryan vượt trội hơn về độ vang, độ dày và nội lực. Tuy nhiên, phần chia câu lại tạo nhiều đất diễn hơn cho Hoài Nam "bung phá", xuyên suốt bài hát David Bryan hầu như chỉ hát bè và chưa bộc lộ hết khả năng.

HLV Thanh Hà đánh giá lợi thế nghiêng về David Bryan. HLV Hồ Hoài Anh lại có quan điểm ngược lại, anh chia sẻ mình thích âm nhạc phải có cảm xúc và Hoài Nam hát không mới nhưng có cách xử lý bất ngờ và chất chứa nhiều cảm xúc, nên anh nghiêng về Hoài Nam hơn. Kết quả, HLV Tuấn Hưng đã chọn Hoài Nam đi tiếp cùng đội của mình.

Vương Chí Bảo và Trần Hồng Liên đội HLV Tuấn Ngọc song ca bản hit Rewrite the star. Cả hai nhanh chóng chiếm trọn cảm tình khán giả bởi năng lượng được truyền tải thông qua giọng hát nội lực. Tuy nhiên, phần đọc rap là điểm trừ của tiết mục này bởi ngữ điệu và phát âm của Chí Bảo tạo sự gắng gượng và thiếu tự nhiên.

HLV Thanh Hà khuyên hai thí sinh đừng "bay" nhiều quá khi hát vì sẽ nghiêng ngả. HLV Hồ Hoài Anh cho rằng anh sẽ không khen và không chê và cho rằng hai thí sinh đều có chất giọng tốt. HLV Tuấn Ngọc rất khó xử vì mỗi người một vẻ và quyết định lựa chọn Chí Bảo đi tiếp vào vòng trong, khép lại vòng đối đầu của đội mình.

Lâm Bảo Ngọc và Nguyễn Cathy đội HLV Tuấn Hưng thể hiện ca khúc nhạc ngoại lời Việt, Maria. Chỉ riêng ca khúc này đã là thách thức với người hát bởi đòi hỏi quãng giọng rộng dàn trải, cùng loạt nốt treo nằm ở quãng bắc cầu của giọng hát giữa giọng thật và mix voice. Độ khó còn tăng lên gấp bội khi được phối khí theo phong cách Rock Alternatives, vừa thử thách ở nhịp phách dồn dập, vừa khó xử lý ở các nốt treo sao cho căng đầy mà vẫn mượt mà, không căng thẳng hay chói tai. Tuy nhiên, hai cô gái đã hoàn thành khá trọn vẹn tiết mục này.

HLV Tuấn Ngọc chia sẻ cùng quan điểm với Hồ Hoài Anh vì ca khúc này khó hát và rất lo cho thí sinh khi hát. HLV Tuấn Hưng xin lỗi học trò vì góp phần làm khó khi lựa chọn ca khúc này. Anh cũng chia sẻ mình tiếc nuối vì đã dành quá nhiều lời khen cho Lâm Bảo Ngọc khiến cô quá tự tin vào khả năng của mình. Anh cho rằng Bảo Ngọc quá phô diễn ngay từ câu hát đầu tiên và đã bị phô, nhưng chính Nguyễn Cathy là người đã đưa cô về quỹ đạo. Cuối cùng, Tuấn Hưng chọn Lâm Bảo Ngọc đi tiếp, khép lại vòng đối đầu của đội mình. HLV Hồ Hoài Anh bất ngờ bấm nút cứu, mang lại cơ hội tiếp theo cho Nguyễn Cathy.

