Hà My tươi tắn trở lại sân khấu sau ồn ào đời tư

Tập 10 'Tình Bolero hoan ca' với chủ đề 'Chút kỷ niệm cho người' phát sóng tối 24/4 có sự trở lại của ca sĩ Hà My. Sau khi dừng chân ở chương 1, nữ ca sĩ được Đàm Vĩnh Hưng và Ngọc Sơn giúp đỡ, có nhiều cơ hội xuất hiện trong các show hoành tráng. Ban đầu, Hà My gặp khó khăn khi phải thu xếp chuyện nhà cửa và chăm sóc mẹ lẫn cháu ngoại. Tuy nhiên, hiện nay con gái chị đã dọn về sống cùng, nên chị đã yên tâm chuyện nhà để đi hát. Xuất hiện trong tập 10, Hà My trông tươi tắn hơn.

Hà My song ca cùng ca sĩ Đào Duy Khánh - Á quân Solo cùng Bolero 2016 - ca khúc 'Con đường mang tên em' (sáng tác Trúc Phương). Giọng ca của Hà My cũng ngọt ngào hơn, đúng như ca sĩ Ngọc Sơn đã nhận xét: 'Chỉ cần có thời gian tập luyện là Hà My có thể lấy lại phong độ ngày nào'.

Mẹ của Hà My là cựu nghệ sĩ cải lương Kim Hà đưa cháu ngoại của nữ ca sĩ đến xem ủng hộ tinh thần cho chị.

Cũng như ca sĩ Hà My, sau khi dừng chân ở chương thứ 2 của chương trình, nghệ sĩ đường phố Mạnh Thường cũng nhận được nhiều lời mời đi hát. Tối qua, ông tái xuất và song ca cùng cậu con trai Mạnh Nguyên ca khúc 'Chuyến xe miền Tây' (sáng tác Đài Phương Trang).

Bộ ba giám khảo Tuyết Loan, Đức Huy và Phương Dung.

Yến Xuân đã thành công trong việc làm mới 'Chuyến tàu hoàng hôn' (sáng tác: Minh Kỳ - Hoài Linh). Là một người cầu kỳ trong âm nhạc, đích thân Yến Xuân đã làm việc với nhạc sĩ để phối lại ca khúc này từ bolero nguyên thuỷ thành tango.

Vi Thảo hát ca khúc 'Chuyện đêm mưa (sáng tác: Hoài Linh - Nguyễn Hiền). Theo giám khảo Tuyết Loan, giọng ca của Vi Thảo vẫn rất tuyệt vời nhưng bản hòa âm với tiếng trống và tiếng bass quá lớn ở đoạn điệp khúc đã át đi giọng của cô.

Nghệ sĩ Ngân Quỳnh chọn ca khúc 'Tình yêu trả lại trăng sao' (sáng tác Lê Dinh) để thể hiện trong tập này. Giám khảo Phương Dung nhận xét Ngân Quỳnh hát hay hơn tập trước, giọng ngọt ngào trầm ấm nhưng lại hát sai lời.

Tam ca Yến Xuân, Ngân Quỳnh, Vi Thảo còn hát liên khúc 'Lạnh trọn đêm mưa - Giã từ đêm mưa'.

Nam ca sĩ Đức Minh hát 'Trộm nhìn nhau' (sáng tác Trầm Tử Thiêng). Nhạc sĩ Đức Huy cho rằng Đức Minh có cách hát rất dứt khoát, phát âm rõ, giọng hát nam tính.

Mặc dù không chuyên về dòng bolero nhưng với ca khúc 'Thói đời' (sáng tác Trúc Phương), ca sĩ Quang Minh - anh trai của ca sĩ Thu Phương - đã nhận được số điểm tuyệt đối từ 3 giám khảo.

Theo Ngoisao.net