Hà Hồ, Đông Nhi quyến rũ trên sân khấu

Tối 25/4, lễ trao giải Cống hiến 2017 được tổ chức tại Nhà hát TP.HCM. Bên cạnh phần công bố kết quả các hạng mục, các nghệ sĩ cũng cống hiến cho khán giả nhiều tiết mục hấp dẫn.

Hồ Ngọc Hà khoe giọng hát qua bài hit mới nhất Keep me in love. Từ một ca sĩ bị đánh giá thấp về giọng hát, đêm qua, cô nhận nhiều tràn vỗ tay khi liên tục chạm những những nốt cao. Đêm qua, Hà Hồ nhận nhiều đề cử nhưng ra về trắng tay.

Đông Nhi trình diễn ca khúc mới nhất Xin anh đừng của nhạc sĩ Đỗ Hiếu. Để phù hợp với nội dung ca khúc cũng như thoải mái trình diễn, cô thay bộ đầm trắng, đi chân đất. Trước đó khi xuất hiện trên thảm đỏ, nữ ca sĩ diện đầm xuyên thấu, bó sát cơ thể rất gợi cảm.

Noo Phước Thịnh bùng nổ với Tôi là một ngôi sao. Trong lễ trao giải năm nay, nam HLV The Voice chiến thắng hạng mục quan trọng nhất là Nghệ sĩ của năm, vượt qua các đàn chị Hà Trần, Hồ Ngọc Hà và bạn thân Đông Nhi.

Hoàng Thùy Linh mang đến màn biểu diễn Bánh trôi nước đậm tính thẩm mỹ. MV của ca khúc này được đề cử MV của năm nhưng không thể đánh bại Bống bống bang bang của nhóm 365.

Tùng Dương, ca sĩ đang nắm kỷ lục nhận nhiều giải Cống hiến nhất từ trước đến nay, khẳng định màu sắc âm nhạc riêng biệt qua ca khúc Mang thai.

Dàn ca sĩ trẻ nhận đề cử Bài hát của năm lần lượt trình diễn các bài hit của mình trong năm qua.

Bích Phương ngọt ngào với Gửi anh xa nhớ.

Khắc Hưng hát sáng tác của chính mình Sau tất cả. Trước đó, thành công của ca khúc này cũng giúp anh anh nhận 2 giải Nhạc sĩ và Nhà sản xuất của năm.

Giải Ca khúc của năm thuộc về Ông bà anh của Lê Thiện Hiếu.

Soobin Hoàng Sơn cá tính với bản mashup Về đi em - La La La. Đêm qua, giọng ca trẻ cũng trượt khá nhiều giải quan trọng.

Theo Zing