Giọng ca bí ẩn tập 12: Ganh ghét Trấn Thành khen gái đẹp, Hari Won đắng lòng bị chồng ví thành...bông vạn thọ

Tập 12 Giọng ca bí ẩn sắp lên sóng cùng nhiều tình huống hài hước đáng mong đợi với sự góp mặt của 5 gương mặt khách mời nổi tiếng là: Jun Vũ, Hồ Bích Trâm, Will, Hoàng Phi và La Thành.

Là một trong những nhan sắc hiếm có của làng điện ảnh Việt, Jun Vũ nhận được vô số lời khen có cánh của Trấn Thành. Cô được nam danh hài ví von như một "nụ hoa" xinh đẹp mới nhú của làng điện ảnh Việt.

Nghe đến đây, Hari Won lập tức "bắt được sóng" và nhảy ra hỏi "Vậy còn em là cái gì?" để dằn mặt anh chồng thấy gái xinh là sáng mắt. Ai ngờ, Trấm Thành không hề nể mặt vợ mà lấy ngay "bông vạn thọ" trong showbiz ra để so sánh khiến cả trường quay cười ầm lên còn Hari thì tức điên.

Chương trình cũng có một phần trình diễn vô cùng ấn tượng của thí sinh thứ 2 với ca khúc nổi tiếng mang tên "Bống Bống Bang Bang". Là cựu thành viên nhóm 365, ca sĩ Will tỏ ra tràn trề cảm xúc khi được xem lại bài hit gắn với thời đỉnh cao của nhóm và nhanh chóng chạy lên nhảy cùng thí sinh. Tuy nhiên ngay sau đó, chàng ca sĩ có vẻ chưng hửng khi các bạn vũ công đều bưng bê bạn thí sinh lên trên, bỏ mặc Will đứng dưới nhìn ngơ ngác.

Giọng ca bí ẩn tập 12: Trấn Thành bị Will chê mập

Trấn Thành thấy vậy liền tranh thủ hạ bệ Will: "Chúng tôi xin Will hãy tự trọng một chút. Chẳng qua cái bài này nó sung lên nhảy vui vậy thôi chứ chủ nhân của nó chắc gì đã dễ thương bằng thí sinh nhảy lại. Người ta nhảy chắc nhịp như thế cơ mà, làm không khí sôi động hẳn lên". Hơi gượng gạo nhưng Will vẫn cố chống chế: "Chỉ riêng cái chuyện không bê nghệ sĩ lên cùng là không được rồi".

Ai ngờ lại trúng ngay bẫy của Trấn Thành "Ủa, ăn cái thứ mập thây ra rồi bảo người ta bê lên, ai mà bê nổi?". Nam ca sĩ cũng chẳng phải dạng vừa đâu khi lập tức đáp trả: "Ở đây Trấn Thành mập hơn tôi nên Trấn Thành đừng nói vậy nữa".

Bị đụng đúng chỗ đau, Trấn Thành lẳng lặng về chỗ mà vẫn không được vợ tha cho: "Trấn Thành bớt nói đi! Anh không có tư cách để nói đâu! Anh mập anh không có tư cách để nói".

Tập 12 Giọng ca bí ẩn tiếp tục lên sóng vào lúc 20h30 Chủ nhật (28/10) trên kênh HTV7.

Theo Đại đoàn kết