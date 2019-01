Gạo nếp gạo tẻ tập 106: Phúc sắp kết hôn, Hân - Kiệt nối lại tình xưa?

'Chuyện tình tam giác' rắc rối giữa Phúc - Kiệt - Hân đang dần có 'lối thoát' khi Phúc quyết định chấm dứt mọi chuyện và kết hôn với tình mới.

Tiếp nối nội dung tập trước, Gạo nếp gạo tẻ tập 106 mở đầu với sự việc Hân bị tình cũ bắt cóc tống tiền lên tới 10 tỷ. Khi Hân tỉnh dậy thấy mình rơi vào tay của Hùng, cô tức giận kể tội hắn ta đã khiến cô và và gia đình khổ sở như thế nào. Hùng cũng điên tiết và ra tay bạo lực với Hân. Ngay từ đầu hắn vốn không yêu thương Hân, cái hắn cần chỉ là tiền của gia đình cô mà thôi.

Để cứu vợ cũ khỏi tay Hùng, Kiệt, Hương và vợ chồng Minh phải chạy vạy xoay sở khắp nơi và báo cả công an. Hương đến chỗ hẹn để giao tiền và Hùng vô cùng mưu mẹo khi hắn sai người khác đến nhận. Hùng vạch sẵn mọi hành động và bắt Hương làm theo để giao tiền thành công. Trước đó, Kiệt đã báo công an đến hỗ trợ và theo dõi mọi hành vi của kẻ tống tiền, nhưng rất tiếc tất cả mọi người đều bị sập bẫy của Hùng. Mặc dù công an đã ập đến chỗ ẩn nấp của Hùng nhưng người bị bắt lại là kẻ khác.

Hùng sau đó đã đem Hân đi nơi khác và kiến cho Công và Hương gặp nạn. May mắn cả hai không bị thương nghiêm trọng, Hương nhờ được Công và Kiệt bảo vệ nên cũng không hề hấn gì.

Hùng sau đó đã khiến Hân bất tỉnh, đem quẳng cô ở bụi cây ven đường rồi tẩu thoát. Hân may mắn được một nhóm công an đi tuần phát hiện ra.

Về chuyện của Phúc, hóa ra cô đột ngột trở về Việt Nam là để thông báo chuyện mình sắp kết hôn với một người đàn ông lạ mặt. Phúc bỏ mặc lời khuyên của gia đình và cũng nhường quyền nuôi bé Thương cho Kiệt để chấm dứt chuyện tình không lối thoát của mình. Hay tin, Kiệt chìm trong tuyệt vọng và lúc này chỉ có Hân ở bên an ủi anh.

Về phần vợ chồng Hương - Công, 3 năm sau khi Tường 'mất tích', Công hết lòng chăm sóc cho Hương. Hương cũng nhận thấy sự thay đổi và tấm chân tình của chồng cũ, dù không còn tình cảm nhưng cô cũng nghĩ đến chuyện mở lòng và cho cả hai cơ hội. Nhận thấy điều này, bà Mai và bà Linh đã hợp sức để đưa Công và Hương 'vào bẫy', buộc họ phải qua đêm với nhau trong một căn nhà tối om, tồi tàn.

Ở đoạn giới thiệu nội dung tập 107, Hương trở về sau đêm 'định mệnh' và tỏ ra ngại ngùng khi Hân và Minh tra hỏi. Thái độ của Hương khiến khán giả nghi ngờ Công - Hương đã xảy ra chuyện mà 'ai cũng biết là chuyện gì' trong cái đêm hôm đó.

Trong bản Hàn không có nhân vật Tường, Công sau khi ngoại tình trở về không được Hương tha thứ nhưng lại lỡ làm cô có bầu. Cuối cùng cả hai đã hàn gắn và trở về bên nhau. Liệu với sự xuất hiện của Tường trong bản Việt, cái kết của Công - Hương sẽ khác?

Đón xem Gạo nếp gạo tẻ lên sóng lúc 20h thứ 2 - thứ 4 hàng tuần trên HTV2.

