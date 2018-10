Gạo nếp gạo tẻ: Sau bao nhiêu sai lầm, cuối cùng Công cũng cư xử như một người đàn ông chân chính

Trong những diễn biến tiếp theo của Gạo nếp gạo tẻ, Công (Hoàng Anh) dù rất muốn quay lại với Hương (Lê Phương) nhưng cô dứt khoát không đồng ý vì muốn ở bên Tường (Thanh Thức). Về phía bà Linh (Thiên Hương), một mặt nhận sự bao dung của con dâu, một mặt bà vẫn không có chút hối cải mà tiếp tục làm những trò lén lút nhằm chia rẽ tình cảm của Hương với Tường.

Một lần nọ, Tường đang chờ đón Hương đi làm ở cửa nhà thì bà Linh xuất hiện và chủ động mời anh lên chơi, dù khá ngạc nhiên nhưng Tường cũng lễ phép đồng ý. Không ngờ, trước đó bà đã lén lút để Công vào nhà nên lúc Tường đến cửa cũng là lúc Hương và chồng cũ cùng nhau đi ra, thậm chí 2 đứa nhỏ còn liên mồm đòi ba mẹ đưa đi học.

Chứng kiến cảnh này, Tường lập tức thay đổi sắc mặt. Anh lấy cớ có việc bận đột xuất rồi bỏ về ngay khiến Hương không kịp giải thích. Cũng chính vì chuyện này mà Hương đã hạ tối hậu thư yêu cầu ngày mai ra tòa và cấm luôn Công không được tới thăm con nữa. Quá sợ hãi, Công tiếp tục cầu xin Hương đừng đối xử như vậy với mình nhưng nhận lại chỉ là sự lạnh lùng của vợ cũ vì cô đã quá mệt mỏi với những trò của mẹ con Công rồi.

Sau buổi sáng hôm đó, Tường cũng lập tức bày tỏ lời xin lỗi với Hương vì bản thân đã cư xử quá tệ, đồng thời anh cũng khẳng định mình luôn tin tưởng người yêu khiến cô vô cùng áy náy.

Tại một phân đoạn khác, Công hồi tưởng lại những gì chú Quang nói. Chú khuyên Công nên buông bỏ vì Hương đã chịu quá nhiều thiệt thòi rồi, giờ hãy cho cô được hưởng những hạnh phúc mà đáng lý ra cô phải có từ lâu. Nếu thực sự muốn bù đắp cho Hương thì Công nên giúp cô đến với Tường chứ không phải liên tiếp ngăn cản như vậy.

Khi quay về gặp 2 đứa nhỏ, Công hỏi lý do vì sao con lại không thích chú Tường. Bo thật thà khai hết chuyện bà nội nói xấu Tường đã khiến Công không được về nhà cho anh. Cuối cùng, Công cũng mạnh dạn thừa nhận với 2 con là do bản thân mắc lỗi nên mới không được về nhà, đồng thời khuyên Bi và Bo nên đối xử tốt với Tường hơn. "Chúng ta phải là những người đàn ông đích thực, phải biết hi sinh để người phụ nữ mình yêu thương được hạnh phúc" - Công nói với các con trong nước mắt.

Gạo nếp gạo tẻ tập 70 sẽ phát sóng lúc 20h00 tối nay (15/10) trên HTV2.

Theo Dung

Daidoanket.vn