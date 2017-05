‘Em chưa 18’ thu 86 tỷ đồng sau một tuần công chiếu

Sau gần mười ngày có mặt ngoài rạp, Em chưa 18 tạo ra cơn sốt lớn với tổng doanh thu lên tới 86 tỷ đồng từ hơn một triệu lượt vé. Con số bao gồm 13,2 tỷ đồng từ các buổi chiếu sớm - một kỷ lục tại thị trường Việt Nam.

Nếu chỉ tính riêng ba ngày cuối tuần từ 28 tới 30/4, doanh thu của bộ phim là 36,2 tỷ đồng, tức chỉ kém thành tích của hai tác phẩm bom tấn ngoại là Kong: Skull Island (2017) và Fast & Furious 8 (2017).

Thu 86 tỷ đồng sau khi chính thức khởi chiếu từ 28/4, Em chưa 18 đứng trước cơ hội lớn để vượt qua Em là bà nội của anh. Ảnh: CJ CGV.

Sau khi ra rạp cuối 2015, bộ phim Em là bà nội của anh của đạo diễn Phan Gia Nhật Linh thu 102 tỷ đồng, qua đó nắm giữ danh hiệu phim Việt ăn khách nhất từ trước đến nay trong suốt hơn một năm qua. Tuy nhiên, phiên bản làm lại của Miss Granny (2011) phải mất tới gần ba tháng để lập nên thành tích đáng nể ấy.

Do đó, Em chưa 18 hiện đứng trước cơ hội rất lớn để xô đổ kỷ lục cùa Em là bà nội của anh, tạo nên cột mốc mới cho ngành điện ảnh Việt Nam trong cuối tuần này.

Em chưa 18 tuy không được đánh giá quá cao về mặt kịch bản, nhưng gây ra sự tò mò cho khán giả từ tựa đề và nội dung cốt truyện. Bộ phim mở đầu bằng sự kiện cô nữ sinh chưa tròn 18 Linh Đan (Kaity Nguyễn) “lên giường” với chàng thanh niên đào hoa (Kiều Minh Tuấn) hơn mình nhiều tuổi.

Clip ghi lại đêm định mệnh trở thành “vũ khí” để cô uy hiếp gã trai, biến anh thành người bạn trai bất đắc dĩ và gây ra hàng loạt tình huống dở khóc, dở cười.

Sự xuất thần của Kaity Nguyễn trong vai chính Linh Đan, vai phụ đáng yêu của danh hài Quang Minh, cùng phần nhạc phim bao gồm hàng loạt bản hit như Yêu là “tha thu”, Em chưa 18, Nơi ta chờ em, You and I... là những lý do giúp tác phẩm trở thành đề tài điện ảnh được bàn tán sôi nổi trên mạng Internet suốt một tuần qua.

Ngoài ra, bộ phim của đạo diễn Lê Thanh Sơn và nhà sản xuất Charlie Nguyễn còn hưởng lợi nhờ kỳ nghỉ 30/4 - 1/5 kéo dài tới bốn ngày. Việc thiếu vắng các tác phẩm điện ảnh nội ấn tượng kể từ đầu năm cũng giúp Em chưa 18 nhận được sự quan tâm lớn từ dư luận và công chúng trong những ngày qua.

Trước thành công của bộ phim, nhà sản xuất Charlie Nguyễn mới công bố trên trang Facebook cá nhân rằng anh cùng ê-kíp sẽ thực hiện Em trên 18 cho kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5 năm sau. Song, hiện chưa rõ nội dung dự án mới có kết nối như thế nào đến Em chưa 18.

Theo Zing