'Em chưa 18' thắng chưa từng có, nhạc phim sốt xình xịch

Em chưa 18 là bộ phim Việt gây nhiều sự chú ý nhất trong năm 2017 cho đến thời điểm hiện tại. Bộ phim kể về Hoàng - một gã nổi tiếng ăn chơi, đào hoa - vốn chỉ biết đến tình một đêm với vô số cô gái. Cho đến khi anh gặp 'nửa mảnh định mệnh' là Linh Đan. Sau tình một đêm nồng nhiệt như những lần trước, anh mới vỡ lẽ khi phát hiện bạn gái của mình chưa đủ 18 tuổi...

Bộ phim bắt đầu gây chú ý khi lập kỷ lục doanh thu chiếu sớm cao nhất với 13,2 tỷ đồng trong vòng ba ngày. Sau khi ra rạp một tuần, Em chưa 18 tiếp tục càn quét phòng vé. Tính đến ngày 3/5, bộ phim đã thu về 86 tỷ đồng.

Góp phần vào thành công rực rỡ của phim, đặc biệt là thể loại hài hước - lãng mạn tuổi teen, không thể bỏ qua những ca khúc hit. Ekip của nhạc sĩ Only C được đạo diễn Lê Thanh Sơn đặt niềm tin ngay từ đầu và thực tế OST của phim đã gây được những hiệu ứng tích cực không ngờ.

1. Yêu là 'tha thu'

Yêu là 'tha thu' là ca khúc chủ đề của Em chưa 18. Ban đầu, nhạc sĩ Nguyễn Phúc Thiện sáng tác với tên gốc Yêu là tha thứ. Nhưng để gây tò mò và tạo được nhiều hiệu ứng hơn, Only C quyết định đổi thành 'tha thu'.

Một số khán giả chỉ trích anh 'ăn theo' câu nói của Sơn Tùng M-TP song nam nhạc sĩ cho biết đơn giản là anh thấy tên 'tha thu' rất vui nên chơi chữ để tạo sự hứng thú cho khán giả. Trước Only C, Dương Khắc Linh cũng từng sáng tác bài Mình thích thì mình yêu thôi cho Noo Phước Thịnh và Hồ Ngọc Hà, cũng lấy cảm hứng thì câu nói 'gây bão' mạng xã hội của Sơn Tùng.

Yêu là 'tha thu' được viết rất sát với tinh thần chủ đạo của phim. Nhờ đó, những câu hát trong bài nay đã nằm trên cửa miệng của không ít bạn trẻ đang yêu: "Nhiều người trách mình điên cuồng. Cứ lao theo dù không lối ra. Một khi đã yêu trái tim bằng lòng thứ tha cho quá khứ hai ta cùng đi qua".

2. Em chưa 18

Bài hát cùng tên của bộ phim được thể hiện bởi ca sĩ Will (vai nam thứ của Em chưa 18), nữ chính Kaity Nguyễn và Lou Hoàng - trò cưng của Only C. Trái ngược với xúc cảm dịu dàng, lãng mạn trong Yêu là 'tha thu', Em chưa 18 gây ấn tượng với giai điệu bắt tai, tiết tấu dồn dập.

Bài hát được xây dựng hình tượng của cặp đôi chính trong phim: một dân chơi khét tiếng và cô học trò tinh quái. Do đó, từ giai điệu đến ca từ đều sôi động, hiện đại khiến người nghe muốn 'nổi loạn'.

3. Nơi ta chờ em

Sức nóng đáng ngạc nhiên của Em chưa 18 chính là nhờ nỗ lực của tất cả thành viên trong ekip sản xuất, trong đó có Will. Từ ngày nhóm 365 tan rã, Will hầu như không có quá nhiều hoạt động gây chú ý như những người anh em của mình ngoài những scandal tình cảm. Nhân dịp tái xuất trong bộ phim Em chưa 18, nam ca sĩ mới quyết định tung 'hàng nóng' ấp ủ đã lâu.

Nơi ta chờ em (sáng tác: Rhymastic) là single đầu tay của Will với tư cách ca sĩ solo. Bài hát chứa đựng hai đối cực cảm xúc trong tình yêu: điên cuồng và chờ đợi; được đạo diễn Lê Thanh Sơn khéo léo đặt để vào hai phân đoạn quan trọng, góp phần đẩy lên cao trào của phim và lột tả tình cảm của hai nhân vật chính.

Tuy Nơi ta chờ em vẫn chưa có MV chính thức song hình ảnh trưởng thành, nam tính và không kém phần gợi cảm của Will cũng đủ làm người hâm mộ anh mãn nhãn.

4. Yêu em trọn đời

Một sáng tác khác của Only C cũng gây được sự chú ý của người yêu nhạc là Yêu em trọn đời. Bài hát đơn giản là lời tri ân, tôn vinh người phụ nữ trong cuộc đời của cánh mày râu, với những ca từ đẹp và giàu ý nghĩa như: "Em là cô gái tuyệt vời đã cho anh yêu mến hơn cuộc đời yêu thương mà anh không biết. Anh muốn hát lên rằng thank you for loving me. Yêu em trọn đời".

5. Craze

Craze là một mảnh khá bất ngờ 'lọt thỏm' vào giữa album nhạc phim Em chưa 18. Bởi lẽ, Craze - được sáng tác, phối khí và thể hiện bởi nhạc sĩ Châu Đăng Khoa - đã ra mắt công chúng cách đây... gần 2 năm. Chính vì thế khi xuất hiện trong Em chưa 18, không ít khán giả cảm thấy rất thích thú. Đúng như tên gọi, Craze mang chất điên, thậm chí có phần hơi 'biến thái' (như chính tác giả thừa nhận) của tuổi trẻ và thời đại - những con người sôi nổi, nhiệt huyết, dám nghĩ, dám làm.

6. You and I

Được hòa giọng bởi tất cả thành viên của ekip, You and I là cái kết mỹ mãn của album nhạc phim. 13 con người, từ thứ đến chính, từ lớn đến bé trong bộ phim, đều hát bằng cả con tim và sự thoải mái. Do đó, bên cạnh là một ca khúc trong phim, You and I còn đánh dấu kỷ niệm làm việc cùng nhau của những thành viên trong ekip.

Theo Gia Bảo/Vietnamnet