Ê-kíp phim cổ trang Trung Quốc xin lỗi vì ăn cắp cảnh quay

Ngày 14/8, Sina đưa tin đội ngũ sản xuất phim truyền hình Pháo hoa sông đây, mưa sông đó đã phải lên tiếng xin lỗi vì lấy trộm cảnh quay của Như Ý truyện, sử dụng trong phân đoạn đại tang thái hậu.

Đoàn phim Pháo hoa sông đây, mưa sông đó đưa lý do là một nhân viên hậu kỳ đã tự sử dụng cảnh quay của Như Ý truyện mà không có sự đồng ý của nhà sản xuất, sau đó người này tạo sự khác biệt bằng cách phóng to cảnh lên. Sau khi xác minh lại, đoàn phim quyết định xóa cảnh giống nhau và gửi lời xin lỗi tới đoàn phim Như Ý truyện cũng như khán giả.

Hai cảnh quay giống hệt nhau khiến khán giả nghi ngờ.

Ngoài ra, người xem còn phát nhân nhân vật Thục Phi do người đẹp Can Đình Đình đóng có cử chỉ, điệu bộ, dáng ngồi chống cằm giống với khoảnh khắc suy tư của Kế Hoàng hậu (Châu Tấn) ở Như Ý truyện. Tuy nhiên, nếu như cách diễn của Châu Tấn cho thấy sự cô đơn của nhân vật thì Can Đình Đình bị đánh giá là bắt chước không đạt hiệu quả.

Bộ phim Pháo hoa sông đây, mưa sông đó tập hợp dàn diễn viên gồm Ngô Giai Di, Triệu Dịch Khâm, Hàn Cửu Nặc, Can Đình Đình. Phim xoay quanh số phận của cô gái Triệu Ngữ Tinh. Thuở nhỏ, Ngữ Tinh mất cả gia đình sau một cuộc thảm sát.

Sau đó, cô được gia đình họ Lý nhận nuôi, kết tình tỉ muộn với Thu Kỳ. Sau này, hai chị em cùng nhập cung, Thu Kỳ trở thành phi tần, Ngữ Tinh gia nhập Thái y viện nhằm tìm ra chân tướng vụ thảm sát năm xưa.

Can Đình Đình đóng vai Thục Phi có cử chỉ giống Châu Tấn.

Tác phẩm chiếu mạng không có ngôi sao lớn nhưng gây chú ý vì được biên kịch Vu Chính giới thiệu và kêu gọi mọi người cùng thưởng thức. Sau khi lộ việc lấy trộm cảnh, Vu Chính vô tình bị chỉ trích nhưng anh cho biết không liên quan đến việc sản xuất Pháo hoa sông đây, mưa sông đó. Ngoài ra, nội dung của phim bị đánh giá nhảm nhí, tạo dựng nhiều tình huống cao trào nhưng thiếu tính hợp lý.

Theo Zing.vn