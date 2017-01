Diễm My 9X dữ dằn, kém duyên trong phim

Để tái hiện hình ảnh ca sĩ phòng trà hết thời, Diễm My 9X diện các trang phục khá sến, trang điểm đậm.

Không chỉ vậy, những hành động như cầm tăm xỉa răng, gác chân lên ghế, chỉ thẳng vào mặt chồng, hất đổ chén cơm... của Diễm My cũng toát lên tính cách của một phụ nữ dữ dằn.

Diễm My tâm sự: “Nhiều nhà sản xuất và đạo diễn thường tìm đến tôi là do họ muốn kiếm một nhân vật xinh đẹp hơn là diễn viên có khả năng hoá thân vào nhân vật. Với phim Chạy đi rồi tính thì hoàn toàn khác. Hai anh đạo diễn nói rằng họ không cần Diễm My đẹp mà chỉ cần My hoá thân trọn vẹn cho vai diễn”.

Đảm nhận vai diễn khá nặng ký nên Diễm My dành toàn bộ tâm sức khi quay phim. Gần một năm qua, cô không tham gia dự án phim nào ngoài Chạy đi rồi tính.

Bộ phim đánh dấu lần hợp tác thứ hai của Diễm My 9X với đạo diễn Bảo Nhân và Namcito sau Gái già lắm chiêu.

Sau nhiều năm bị gắn mác bình hoa di động, trong phim, diễn xuất của Diễm My 9X được nhận xét tiến bộ hơn.

Ngoài Diễm My 9X, phim còn có sự tham gia của danh hài Việt Hương, diễn viên trẻ Diệu Nhi, Duy Khánh, Kiều nữ làng hài Nam Thư...

Theo Zing