Đây là người phụ nữ "nguy hiểm" nhất "Người phán xử" khiến Phan Hải - Lương Bổng bó tay

Tối 27/4, tập 11 Người phán xử có những tình tiết vô cùng gay cấn mà nguồn cơn bắt đầu từ chàng công tử rắc rối Phan Hải (Việt Anh). Vì thói ngông nghênh và làm việc không có suy nghĩ tính toán của mình mà Phan Hải khiến cho cảnh sát có chứng cứ để điều tra tập đoàn Phan Thị, cô vợ Diễm My (Đan Lê) bỏ nhà ra đi, một số tiền lớn rơi vào tay kẻ thù và khiến cho ông trùm Phan Quân (NSND Hoàng Dũng) phải liên tục chạy theo sau giải quyết hậu quả.

Mở đầu tập phim, cô bồ nhí Vân Điệp và bà vợ u sầu Diễm My tình cờ gặp nhau. Vân Điệp đến thách thức Diễm My, chửi cô là đồ ăn bám. Diễm My lúc đầu cố gắng chống đỡ, cũng nói Vân Điệp là "nằm ngửa ăn tiền, vô học".

Tuy nhiên, Vân Điệp không chịu thua, cô ta đưa ra nhẫn cưới của Phan Hải mà anh chàng để lại ở chỗ cô ta khiến Diễm My đau lòng. Ngoài ra, Vân Điệp cũng biết Phan Hải đã giết chết chồng cũ của mình vì ghen tuông. Thế nhưng trước mặt Phan Hải, Vân Điệp vẫn tỏ ra mình ngây thơ không biết điều gì. Vân Điệp thách thức Diễm My: "Chồng cô vì tôi mà giết người, đủ để thấy anh ta yêu tôi như thế nào".

Khi biết những hành động điên cuồng mà Phan Hải làm vì Vân Điệp, Diễm My đã yêu cầu sống ly thân cùng Phan Hải. Đồng thời báo cho bố chồng Phan Quân những rắc rối mà Phan Hải đang giấu kín.

Ngay khi biết cậu con trai quý tử lại gây ra chuyện, Phan Quân ngay lập tức gọi Phan Hải đến để chất vấn. Phan Hải biết vụ việc vỡ lở, định đi trả thù anh em Tuấn - Tú nhưng bị bố ngăn lại. Ông yêu cầu Phan Hải phải hàn gắn lại với Diễm My và để yên mọi chuyện cho ông giải quyết.

Nghe lời bố, Phan Hải trở về phòng dỗ dành Diễm My. Tuy nhiên, anh chàng thì miễn cưỡng còn Diễm My lại là người phụ nữ quá nhạy cảm. Cô cũng đã hết mức kiên nhẫn với Phan Hải nên từ chối sự quan tâm giả tạo và những lời hứa dễ dàng của anh.

Diễm My quyết định đưa con trai về nhà thăm gia đình. Phan Hải vô cùng tức tối nhưng bị Diễm My dọa sẽ đâm đơn ly hôn và giành quyền nuôi con nên anh không dám giữ cô ở lại.

Về phía Vân Điệp, cô ta bị cảnh sát gọi lên thẩm vấn. Vân Điệp quanh co nói dối càng khiến cảnh sát nghi ngờ và khẳng định hung thủ chính là Phan Hải.

Mặc dù vợ bỏ đi nhưng Phan Hải không hề cảm thấy áy náy, hắn càng lấy đó làm vui thích vì được ở bên cô bồ Vân Điệp. Tuy nhiên đúng lúc này Phan Hải nhận được tin tay chân của mình là Đại Tim To bị chết đột ngột, số tiền lớn mà hắn đang cầm của Phan Hải khó lòng lấy lại.

Phan Hải giở thói côn đồ chặn vợ của Đại Tim To giữa đường. Anh chàng dọa dẫm cô ta phải trả lại số tiền nhưng không ngờ người phụ nữ này vô cùng liều lĩnh. Cô ta gào to lên rằng đó là số tiền mà Đại Tim To nợ cô ta để trả cho những khốn khổ mà cô ta phải chịu đựng. Khi Phan Hải uy hiếp sẽ bắt cóc và xử lý hai đứa con của cô ta, thậm chí người đàn bà này còn bất cần khẳng định mình không có con. Cùng với đó, cô ta hô hoán rằng Phan Hải đang chặn đường hiếp dâm mình khiến anh chàng tức giận không làm gì được và quay xe chạy.

Phan Hải không xử lý được vợ của Đại Tim To, Lương Bổng được cử đến để giải quyết. Mặc dù Lương Bổng là một kẻ nguy hiểm bậc nhất nhưng dường như người đàn bà này liều lĩnh đến chết cũng không trả tiền. Bà ta thậm chí còn đâm Hùng Cá Rô. Lương Bổng cũng đành bó tay trước người phụ nữ nguy hiểm này. Nhưng khi họ ra về, xuất hiện một người đàn ông lạ mặt trong nhà cô ta. Hóa ra người phụ nữ này bị kẻ khác xúi giục và chống lưng nên mới không sợ tập đoàn Phan Thị. Đây có thể là một âm mưu tiếp theo nhằm vào Phan Thị của kẻ thù.

Không đòi được tiền, Lương Bổng còn bị Phan Hải sỉ nhục khi về đến Phan Thị khiến ông rất tức tối.

Phan Quân một lần nữa phải răn dạy lại cậu con trai hữu dũng vô mưu và ra tay giải quyết rắc rối mà Phan Hải gây ra.

Về phía Lê Thành (Hồng Đăng), anh được cảnh sát yêu cầu ra mặt trước tòa để chống lại Phan Thị. Tuy nhiên Lê Thành từ chối thẳng thừng. Không đạt được yêu cầu đó, phía cảnh sát lại tiếp tục đặt ra một kế hoạch mới, yêu cầu Lê Thành làm gián điệp tiếp cận tập đoàn Phan Thị thu thập chứng cứ cho họ. Với yêu cầu này, Lê Thành vẫn chưa có câu trả lời.

