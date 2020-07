Đây chính là 10 phim bom tấn hè gây ảnh hưởng bậc nhất, khán giả đừng bỏ lỡ

Die Hard (1988): Các người hùng cơ bắp thống trị màn bạc trong thập niên 1980, nên John McClane trở nên khác biệt. Do Bruce Willis thể hiện, chàng cảnh sát mẫn cán và gan dạ của New York không cao lớn, mà chủ yếu vận dụng trí thông minh để đối phó kẻ thù. Nhờ đó, đây trở thành nhân vật điện ảnh đáng nhớ của thập niên 1980. Những người hùng có dáng dấp bình thường nhưng rơi vào hiểm cảnh sau này là mô-tip thường xuyên được Hollywood khai thác, như ở Speed, Con Air, The Rock, Olympus Has Fallen, White House Down…