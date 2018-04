Đau quanh vai điều trị thế nào?

nguyenhuutuan@gmail.com

Đau như bạn mô tả có rất nhiều nguyên nhân. Hay gặp là viêm quanh khớp vai và đau vai gáy. Đau vai có những nguyên nhân ở tại khớp vai, hoặc nguyên nhân từ ngoài khớp như cơ, bao gân, dây chằng, thần kinh, mạch máu... Ngoài ra đau vai còn do thiểu năng vành, do u đỉnh phổi, cũng có khi do thoái hóa đốt sống cổ dẫn tới các dây thần kinh chi phối vùng vai và cánh tay bị chèn ép gây đau (còn gọi hội chứng vai gáy). Bệnh hay gặp ở tuổi trung niên và người cao tuổi, tuổi trẻ ít gặp hơn. Bệnh nhân thường cảm thấy đau âm ỉ thậm chí khó nhấc được tay lên. Ấn đau nhiều nơi quanh vai, vùng ngực, lưng hoặc có điểm đau rõ rệt như điểm bám gân nhị đầu, gân trên gai, mỏm cùng vai nhưng không sưng nóng đỏ. Trong thư bạn không nói đã khám và điều trị bằng thuốc gì. Nếu chưa có thời gian đi khám bạn có thể dùng thuốc vitamin nhóm B (vitamin3B), thuốc giảm đau đơn thuần như paracetamol hoặc thuốc giảm đau chống viêm không steroid, thuốc giãn cơ bệnh cũng sẽ cải thiện. Tuy nhiên, để xác định nguyên nhân bạn nên đi khám tại chuyên khoa xương khớp . Bác sĩ sẽ chỉ định chụp Xquang đốt sống cổ hoặc khớp vai, nếu do thoái hóa khớp, hoặc viêm khớp thì tùy nguyên nhân mà việc điều trị, có khi cần phối hợp nhiều biện pháp như liệu pháp vận động, xoa bóp, bấm huyệt, chiếu tia hồng ngoại sóng ngắn, kết hợp bổ sung các thuốc tăng cường sụn khớp, thuốc chống viêm, chống thoái hóa... Nếu thiểu năng mạch vành cần kết hợp điều trị tim mạch để tránh tai biến nguy hiểm.

Theo BS. Đinh Thị Thanh/SK&ĐS