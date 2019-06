‘Đẳng cấp thú cưng 2’ - phim dễ thương nhưng dễ quên

Thể loại: Hoạt hình, hài hước

Đạo diễn: Chris Renaud

Diễn viên chính: Patton Oswalt, Eric Stonestreet, Kevin Hart, Jenny Slate, Tiffany Haddish, Lake Bell, Nick Kroll

Zing.vn đánh giá: 6/10

The Secret Life of Pets 2 là phần tiếp theo của bộ phim hoạt hình hết sức ăn khách hồi mùa hè 2016.

Chuyện phim The Secret Life of Pets 2 bắt đầu khi Katie (Ellie Kemper) kết hôn và sinh hạ cậu nhóc Liam (Henry Lynch). Ban đầu, Max (Patton Oswalt) cảm thấy phiền phức khi nhà có thêm thành viên mới. Nhưng rồi chú chó sớm trở nên yêu thương cậu chủ nhỏ, thậm chí còn tỏ ra quan tâm có phần quá mức.

Một ngày nọ, Katie quyết định đưa cả gia đình đến nông trại của người thân để nghỉ ngơi. Tại đây, Max và Duke (Eric Stonestreet) gặp chú chó chăn cừu khó tính Rooster (Harrison Ford). Cả ba cùng nhau trải qua nhiều tình huống dở khóc dở cười bởi sự khác biệt về lối sống.

Trước khi lên đường, Max có để lại món đồ chơi yêu thích ở nhà và nhờ Gidget (Jenny Slate) canh giữ. Song, cô nàng lại đánh mất nó vào tay bọn mèo hung tợn. Gidget nay buộc phải nhờ Chloe (Lake Bell) dạy mình cách đóng giả làm mèo để thâm nhập vào hang ổ đáng sợ kia.

Cùng lúc đó, thỏ Snowball (Kevin Hart) đang ôm mộng trở thành siêu anh hùng sau khi được một cô bé cùng khu nhà nhận nuôi. Anh chàng cùng chó Daisy (Tiffany Haddish) có chuyến phiêu lưu hài hước để giải cứu chú hổ bị ngược đãi có tên Hu.

Đồ họa bắt mắt luôn là ưu thế

Do xưởng Illumination sản xuất, bộ phim The Secret Life of Pets 2 vẫn giữ vững lợi thế đồ họa của phần đầu tiên. Tạo hình dàn thú cưng quen thuộc như Snowball, Max hay Gidget tiếp tục được chăm chút tỉ mỉ đến từng sợi lông, ánh mắt. Bộ phim đồng thời sử dụng các gam màu nóng để tạo điểm nhấn trong mắt người xem.

Tác phẩm thêm một lần nữa đưa khán giả khám phá thế giới đầy hài hước và đáng yêu của dàn thú cưng khi không có con người. Lúc chủ nhà đi vắng, chúng tha hồ bộc lộ tính cách riêng như nghe nhạc EDM hay thư giãn bằng… các dụng cụ làm bếp.

Giống như phần trước, The Secret Life of Pets 2 sở hữu phần hình ảnh mượt mà, bắt mắt.

Những tính cách đặc trưng của hai loài chó và mèo được khai thác một cách hài hước và trở thành tâm điểm gây cười. Nếu như cô nàng Chloe luôn “sang chảnh” ngay cả khi phá hoại, không màng thế sự đúng chất mèo, thì dàn chó lúc nào cũng tỏ ra tăng động và quan tâm đủ mọi thứ trên đời.

Sự đáng yêu trong từng hành động của nhóm nhân vật chó, từ dáng đi “ngoe nguẩy” trên đôi chân ngắn ngủn, đến việc chạy nhảy, chơi đùa, có thể khiến người xem tan chảy. Đặc biệt, chàng thỏ Snowball nay muốn trở thành siêu anh hùng tỏ ra vừa “cool ngầu”, vừa ngốc nghếch.

Bên cạnh đó, The Secret Life of Pets 2 còn nhận sự đầu tư rất lớn về mặt âm nhạc. Các ca khúc nổi tiếng như Empire State of Mind của Alicia Keys - Jay-Z, Walk It Out của DJ DnK, hay bài hát chủ đề Lovely Day, khiến tác phẩm trở nên sinh động hơn rất nhiều.

Kịch bản dài dòng, thiếu điểm nhấn

Ghi điểm với phần đồ họa, nhưng The Secret Life of Pets 2 lại gây thất vọng ở phần nội dung dài dòng và rắc rối.

Tuy không quá xuất sắc, nhưng tập đầu sở hữu mạch truyện xuyên suốt về tình bạn giữa các loài thú cưng, và giữa thú cưng với con người. Trong khi đó, phần hai lựa chọn chủ đề sự trưởng thành, nhưng lại thất bại trong việc mang lại thông điệp rõ ràng.

Thay vì tập trung vào tổng thể duy nhất, đạo diễn Chris Renaud chia năm xẻ bảy câu chuyện cho cả ba nhân vật Max, Gidget và Snowball. Nếu câu chuyện của Max mang đến thông điệp “chấp nhận vấp ngã để trưởng thành”, thì mạch truyện của Snowball và Gidget chứa đựng nhiều phân cảnh hài hước, nhưng tất cả chỉ dừng lại ở đó.

Tác phẩm giống như ba câu chuyện độc lập bị ép vào trong một tác phẩm theo cách đầy khiên cưỡng.

Hậu quả là bộ phim bị rời rạc thấy rõ. Cảm xúc của người xem trở nên thiếu trọn vẹn khi cách mạch truyện liên tục hoán đổi đột ngột. Những bài học ý nghĩa trong phim cũng vì thế mà giảm bớt đi sức nặng và khó sánh được với phần đầu tiên.

Một số nhân vật từng ghi điểm ở phần trước như cô mèo Chloe hay chú chó già đi xe lăn Pops nay không còn mấy ấn tượng ở phần hai. Còn các gương mặt mới thì tỏ ra mờ nhạt, đơn cử như hổ Hu khi cậu cuối cùng biến thành như... mèo nhà.

Nhìn chung, The Secret Life of Pets 2 là một tác phẩm hài hước, dễ xem, với phần đồ họa ấn tượng. Tuy nhiên, bộ phim khó lòng so bì với phần trước về mặt nội dung, và dễ trôi tuột trong tâm trí khán giả sau khi khép lại.

Phim đang được trình chiếu trên toàn quốc dưới tựa Đẳng cấp thú cưng 2.

