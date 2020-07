Dàn nữ chính gây tranh cãi trong "Người ấy là ai?": Người chảnh chọe, kẻ bị "ném đá" kém duyên

Người ấy là ai đang là gameshow hẹn hò được khán giả yêu thích trong thời gian qua. Hầu hết các tập phát sóng của chương trình luôn đứng ở vị trí cao trên bảng xếp hạng Trending YouTube Việt Nam. Bên cạnh thành tích ấn tượng, chương trình cũng gây ra không ít những tranh cãi liên quan đến dàn nữ chính.

1. Phương Linh

Phương Linh là nữ chính gây tranh cãi nhiều nhất trong tập 10 Người ấy là ai mùa 3 vừa được phát sóng mới đây. Thái độ dửng dưng của cô trước những lời tư vấn sâu lắng đến từ Trấn Thành và Hương Giang đã khiến khán giả không hài lòng.

Phương Linh.

Cụ thể, Phương Linh cho biết bản thân rất đau khổ khi phát hiện người yêu cũ lừa dối: “Em dùng linh cảm của người con gái đang yêu để tìm hiểu và em phát hiện ra có một mối tình rất lâu dài của anh ấy với người khác”. Chưa kịp thông cảm, khán giả đã ngán ngẩm trước thái độ có phần thờ ơ và kênh kiệu của Phương Linh.

Dưới video tập 10 Người ấy là ai mùa 3, lượng bình luận tiêu cực hướng về nữ chính Người ấy là ai tập 10 mùa 3 đếm không hết. Bên cạnh việc nhận xét biểu cảm của Phương Linh thì khán giả cũng "ném đá" cô nàng vì quá đặt nặng chuyện vẻ ngoài của bạn trai.

Khán giả ném đá Phương Linh - nữ chính Người ấy là ai tập 10 mùa 3.

2. Nhã Khanh

Trong tập 9 của chương trình Người ấy là ai mùa 3, kiện tướng dancesport Nhã Khanh đã trở thành tâm điểm chú ý khi xuất hiện ở những giây phút đầu tiên. Tại đây, Nhã Khanh đã hội ngộ với cô giáo cũ Khánh Thi - một trong những thành viên của ban cố vấn.

Nhã Khanh.

Tuy nhiên không lâu sau đó, Nhã Khanh bất ngờ vướng vào lùm xùm khi trợ lý của Khánh Thi bất ngờ đăng tải dòng trạng thái đầy ẩn ý: "Chị chị em em, chị dẫn em đi kiếm bồ chứ không phải để em kiếm chồng chị nha" cùng với bài báo nói về Nhã Khanh, khiến nhiều không khỏi hoang mang việc phải chăng người này đang có ý "đá xéo" Nhã Khanh, bởi lẽ trong quá khứ Nhã Khanh và Khánh Thi từng yêu một người đó chính là nam kiện tướng dancesport Trí Anh. Sau này, Nhã Khanh lại trở thành bạn nhảy nữ với chồng Khánh Thi là kiện tướng dancesport Phan Hiển.

Ngoài ra, một số khán giả cũng chê bai thái độ của Nhã Khanh khi thường xuyên im lặng trước những lời tư vấn nhiệt tình của ban cố vấn. Bên cạnh đó, việc cô nàng không đả động gì đến chương trình, trước và sau khi show lên sóng cũng gây ra không ít tranh cãi trên các trang mạng xã hội.

3. Thanh Khoa

Trong tập 2 của chương trình Người ấy là ai mùa 3, nữ chính Thanh Khoa đã quyết định chọn chàng trai Tiến Anh. Tuy nhiên, Thanh Khoa lại thể hiện thái độ tiếc nuối khi biết Michael Trương - người không được mình chọn là một CEO Việt kiều độc thân.

Sau khi Thanh Khoa đưa hoa cho Tiến Anh, Michael Trương vẫn tiếp tục thể hiện tình cảm bằng lời khen ngợi nữ chính xinh đẹp và mong muốn một buổi hẹn hò. Ngay lập tức, Thanh Khoa đã hào hứng đáp lại: "Anh ấy làm tim em tan chảy!".

Thanh Khoa.

Sau khi chương trình lên sóng, một bộ phận khán giả lên tiếng chỉ trích thái độ tiếc rẻ ra mặt của Thanh Khoa. Nhiều người cho rằng Thanh Khoa không thực sự thích Tiến Anh. Quyết định của cô chỉ xuất phát từ suy nghĩ không muốn thua cuộc và thái độ của nữ chính có thể khiến Tiến Anh cảm thấy ngượng ngùng. Chưa kể, hành động của Thanh Khoa và Michael Trương là điều không công bằng đối với Tiến Anh.

Thanh Khoa cũng gây ra không ít tranh cãi trong Nguời ấy là ai mùa 3.

4. Cẩm Tú

Trong tập 14 của chương trình Người ấy là ai mùa 1, nữ chính Cẩm Tú từng gây tranh cãi với phát ngôn phản bác lại Trấn Thành và Hương Giang.

Tại chương trình, Cẩm Tú đã có những tiết lộ về quá khứ đau khổ khi bị người yêu từ chối tình cảm. Sau lời chia sẻ của Cẩm Tú, Trấn Thành nhận xét cô là người quá an toàn: “Anh cũng muốn tốt cho em trong cuộc sống sau này nên mạn phép chia sẻ. Em quá an toàn, em sợ sự thật, ai ngại đi thẳng vào vấn đề, em sợ nhiều sự cố nên em chỉ cần một sự an toàn. Nhưng người phụ nữ chỉ như vậy thì khổ lắm em ạ”.

Ngay lập tức, Cẩm Tú đã phản biện bằng câu nói: "Nếu là người an toàn, em đã không đến đây ngày hôm nay". Nhanh chóng sau đó, Hương Giang lại thể hiện sự đồng quan điểm với Trấn Thành khi cho rằng Cẩm Tú không dám thừa nhận người yêu cũ đã không còn yêu cô từ lâu.

Sau khi chương trình lên sóng, nhiều khán giả đã "ném đá" Cẩm Tú khi cho rằng cô nàng quá xem thường những lời chia sẻ của Trấn Thành, Hương Giang. Tuy nhiên sau đó, những lời giải thích của Cẩm Tú sau chương trình cũng đã khiến khán giả hiểu cô hơn. Nữ MC chia sẻ mục đích đến với chương trình của cô là tìm bạn, hướng tới tương lai tốt đẹp hơn chứ không phải để tố cáo hay chỉ trích ai.

Mặc dù vấp phải một số tranh cãi không đáng có, tuy nhiên Cẩm Tú lại là niềm tự hào của Người ấy là ai khi cô là nữ chính duy nhất có một cái kết viên mãn khi kết hôn cùng với nam chính Thiên Nguyện sau khi được chương trình "mai mối".

Cẩm Tú là nữ chính duy nhất có một cái kết viên mãn nhờ Người ấy là ai?.

Theo Trí thức trẻ