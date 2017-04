Đan Lê thông báo "sắp chết", Việt Anh lạnh lùng: "Cô chết thì ai chăm con tôi!"

Trong Người phán xử phát sóng vào tuần trước, Phan Hải ( Việt Anh ) bỏ nhà đi chơi với cô nhân tình trẻ Vân Điệp mà không hề biết bố ở nhà bị bắn. Thậm chí khi về đến nhà Phan Hải còn đòi tiền Phan Quân ( NSND Hoàng Dũng ) để ra làm ăn riêng. Đồng thời, anh chàng tuyên bố sớm muộn cũng li dị với cô vợ hiền lành Diễm My ( Đan Lê ) khiến ông Phan Quân rất tức giận.

Trong tập 8 sẽ phát sóng vài Thứ Tư ngày 19/4, Diễm My và Phan Hải xảy ra cuộc tranh luận gay gắt. Trước đó Diễm My gọi điện bảo Phan Hải về nhà nhưng Phan Hải cho rằng vợ muốn quản mình nên lấy danh bố mẹ để thúc ép, vì vậy anh chàng mắng xối xả vào mặt vợ. Khi đi chơi cùng Vân Điệp, Phan Hải ra sức lấy lòng cô nhân tình, thậm chí còn ví vợ như con la chỉ để thồ không phải để yêu.

Diễm My gọi điện cho chồng về nhà và bị ăn mắng

Phan Hải nguyện làm con cún dưới chân người đẹp, ví vợ là con la già.

Sau khi về đến nhà, Diễm My đã quá chán ngán ông chồng lông bông mải mê ăn chơi gái gú, lại bị Phan Hải quát tháo không xứng làm mẹ, khiến cô nổi điên. Tức nước vỡ bờ, cô cãi cự lại với Phan Hải. Thậm chí Diễm My còn tuyên bố mình bị bệnh sắp chết. Thế nhưng Phan Hải chỉ vô tâm nói: "Cô điên à! Cô mà chết thì ai chăm con tôi!" Câu nói lạnh lùng khiến người hâm mộ phẫn nộ, thương thay cho Diễm My. Diễm My không khác gì một osin cao cấp trong gia đình nhà chồng.

Diễm My đau đớn thông báo mình bị bệnh...

Nhưng ông chồng vô tâm chỉ lo ai sẽ chăm con cho anh ta đi ăn chơi.

Những sóng gió trong và ngoài của gia tộc Phan Thị mới chỉ bắt đầu, đón xem những tình tiết hấp dẫn ở tập 8 sắp tới để biết Diễm My sẽ có hành động gì để đáp trả anh chồng trẻ con vô tâm Phan Hải.

Theo Trí thức trẻ