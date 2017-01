Dàn diễn viên 'Những nàng công chúa nổi tiếng' sau 10 năm

Vai hạ sĩ Ha Nam giúp Park Hae Jin đoạt nhiều giải thưởng danh giá, đặc biệt là danh hiệu "Nam diễn viên mới xuất sắc" tại Baeksang 43. Giải này giúp anh xuất hiện trong loạt series nổi tiếng như "Phía đông vườn địa đàng" (2008), "Seo Young của bố" (2012), "Vì sao đưa anh tới" (2013). Trong năm 2016, Park Hae Jin gây ấn tượng với vai Yoo Jung trong bộ phim ăn khách "Bẫy tình yêu" ("Cheese in the trap") của đài tvN. Ngoài ra, anh còn đóng phim Trung Quốc.

Choi Jung Won sinh năm 1981, đóng phim từ năm 2001. Vẻ đẹp mong manh, yếu đuối có phần sang chảnh giúp cô thành công trong nhiều dạng vai. Nữ diễn viên ghi đậm dấu ấn với tạo hình từ cổ trang đến hiện đại và được công nhận tài diễn xuất khi tham gia các phim như "All in" (2003), "Đêm rằm tháng 12" (2004), "Vương quốc của gió" (2008), "Huyền thoại người con gái" (2013)...

Choi Jung Won từng dính scandal hẹn hò Baek Sung Hyun - đàn em thua cô tám tuổi - khi hợp tác chung trong bộ phim điện ảnh "Sydney in Love" năm 2009. Tuy nhiên, người đẹp phủ nhận. Ở tuổi 35, Choi Jung Won vẫn lẻ bóng.

Go Joo Won gia nhập showbiz Hàn hồi 2003 và gây ấn tượng trong series "The King and I" (2007), "Kim Su-ro, The Iron King" (2010). Nam diễn viên sinh năm 1981 có lối sống giản dị và kín tiếng. Anh chưa từng dính điều tiếng hay công khai hẹn hò ai. Go Joo Won vẫn độc thân ở tuổi 35 và thuộc mẫu đàn ông của gia đình. Nhiều năm qua, anh chăm chỉ kiếm tiền để lo cho mẹ và nuôi em ăn học.