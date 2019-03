Đá Vô cực và những câu hỏi còn bỏ ngỏ ở bom tấn ‘Captain Marvel’

Số phận của khối Tesseract cụ thể thế nào?

Giống như nhiều tác phẩm điện ảnh Marvel Studios khác, Captain Marvel lại mang đến thêm những hé lộ về những viên Đá Vô cực. Xuất hiện trong tác phẩm là khối Tesseract, viên Đá Vô cực đầu tiên rơi xuống Trái đất và được tổ chức phát xít H.Y.D.R.A. tìm thấy ở phim Captain America: The First Avenger (2011).

Sau khi Captain America ( Chris Evans ) tình nguyện hy sinh, viên đá được tổ chức S.H.I.E.L.D. phát hiện và cất giữ, để rồi cuối cùng bị Loki (Tom Hiddleston) đánh cắp và nay đang đường hoàng nằm trên chiếc Găng tay Vô cực của Thanos.

Khối Tesseract bất ngờ xuất hiện trong Captain Marvel.

Bộ phim Captain Marvel hé lộ thêm về số phận của khối Tesseract sau Captain America: The First Avenger. Tiến sĩ Wendy Lawson (Annette Bening) - hay thực chất là Mar-Vell - vốn là một khoa học gia người Kree. Bà che giấu thân phận và phục vụ cho S.H.I.E.L.D., rồi sử dụng khối Tesseract cho một nghiên cứu có tên Pegasus (từng được nhắc tới ở Iron Man 2).

Mục đích của Mar-Vell là tạo ra một động cơ vận tốc ánh sáng, nhưng công trình còn đang dang dở thì bà đã qua đời vào khoảng năm 1989. Trong 6 năm kế tiếp, trước khi Captain Marvel (Brie Larson) phát hiện ra viên đá, nó nằm trong phòng nghiên cứu của Mar-vell - vốn là một vệ tinh tàng hình bay ngoài Trái Đất.

Vậy tại sao S.H.I.E.L.D. không chủ động tìm kiếm khối Tesseract suốt quãng thời gian đó, hay họ không thể lần theo dấu vết và cho rằng nó đã thất lạc? Thêm nữa, liệu có ai ở S.H.I.E.L.D. biết về phòng thí nghiệm của Mar-Vell, và tổ chức tại sao lại cho bà nhiều quyền hạn tới vậy?

Tương lai nào cho Goose?

Một ngôi sao sáng của Captain Marvel chính là Goose - chú mèo của Mar-Vell được Nick Fury (Samuel L. Jackson) phát hiện ở căn cứ Pegasus. Đồng hành cùng Captain Marvel và Fury, chú dần để lộ danh tính thực sự của mình.

Goose hóa ra không phải là mèo, mà là một Flerken - loài sinh vật ngoài hành tinh có khả năng nuốt trọn mọi thứ và những chiếc xúc tu khổng lồ trong người. Chú đã nhiều lần giúp các nhân vật trong phim thoát hiểm.

Hẳn ai cũng muốn gặp lại Goose sau khi bộ phim khép lại.

Sinh vật thậm chí còn nuốt cả khối Tesseract vào trong bụng để Nick Fury không phải trực tiếp chạm vào nó, rồi lại nôn ra viên đá trên bàn làm việc của ông như đoạn phim post-credits miêu tả.

Nhân vật Goose chắc chắn để lại nhiều câu hỏi lý thú. Liệu chú có thể sống được bao nhiêu năm? Fury có còn giữ Goose là thú cưng, và vai trò của sinh vật đối với MCU trong tương lai sẽ thế nào? Dù thế nào, khán giả hẳn sẽ rất vui nếu được tái ngộ chú trên màn ảnh.

Quá trình thăng tiến của Nick Fury diễn ra thế nào?

Nhờ công nghệ kỹ xảo, Samuel L. Jackson trông như trẻ ra 20 tuổi trên màn ảnh. Nick Fury ở thời điểm năm 1995 vẫn còn là một nhân viên cấp thấp của S.H.I.E.L.D., mà cụ thể ở đây là cấp III như chiếc phù hiệu của ông đã tiết lộ.

Các bộ phim điện ảnh và truyền hình MCU từng tiết lộ rằng ở S.H.I.E.L.D. có 10 cấp độ, và thậm chí cả những cấp độ cao hơn nữa, mà Fury sau này trở thành người đứng đầu. Như vậy, nhân vật có khoảng hơn 10 năm để tiến lên vị trí cao nhất, như cuộc gặp gỡ với Tony Stark (Robert Downey Jr.) ở Iron Man (2008) cho thấy.

Nick Fury xem ra đã có quá trình thăng cấp thần tốc sau bộ phim.

Trong Captain America: The Winter Soldier (2014), khán giả biết rằng Nick Fury nhậm chức giám đốc S.H.I.E.L.D. từ tay Alexander Pierce (Robert Redford) sau khi vị này trở thành Thư ký Hội đồng Bảo an Thế giới.

Để thăng cấp nhanh như vậy, Nick Fury chắc chắn phải lập nên những chiến công cực lớn trong khoảng thời gian 1995-2008. Liệu cụ thể ông đã làm gì để thăng tiến? Đây là câu hỏi mà các bộ phim dạng tiền truyện của MCU có thể khai thác.

Dã tâm của Ronan có chỉ là lời nói?

Một gương mặt cũ của MCU tái xuất trong Captain Marvel là Ronan the Accuser (Lee Pace) - đối thủ của nhóm Vệ binh dải Ngân hà trong tập Guardians of the Galaxy (2014) và đã bị họ tiêu diệt.

Ở Captain Marvel, gã vẫn tuân theo luật lệ của người Kree, chuyên đi ném bom những nơi bị nghi là có người Skrull trú ngụ, và hợp tác chặt chẽ với Yon-Rogg (Jude Law) dù cho cả hai có những bất đồng trong phương cách hành động.

Ronan sẽ còn trở lại trong MCU?

Xuất hiện ngắn ngủi ở Captain Marvel, nhưng Ronan the Accuser lại đem tới câu thoại gây tò mò. Nhận thấy sức mạnh vô biên của nữ hùng, hắn quyết định thoái lui, và cho rằng một ngày nào đó sẽ quay lại để giành lấy “thứ vũ khí”.

“Thứ vũ khí” mà Ronan nói ở đây chính là Captain Marvel. Nhưng liệu hắn sẽ làm gì để truy bắt nữ hùng, nhất là khi đã chứng kiến sức mạnh khủng khiếp của cô? Ít ra thì Ronan phải mãi gần 20 năm sau mới đụng độ Vệ binh dải ngân hà và bỏ mạng, nên cơ hội để hắn xuất hiện trong Captain Marvel 2 là rất lớn.

Những câu hỏi tương tự có thể dành cho Korath (Djimon Hounsou). Trong phim, hắn là một thành viên của Starforce, nhưng khán giả đều biết rằng sau này nhân vật trở thành tay chân thân tín của Ronan trong Guardians of the Galaxy. Mối quan hệ giữa bộ đôi được gợi ý thoáng qua trong Captain Marvel.

Chuyện gì xảy ra tiếp theo với gia đình Rambeau?

Tiềm năng mở ra tương lai của Captain Marvel thực tế còn nằm ở hai nhân vật Maria (Lashana Lynch) - bà mẹ đơn thân và là bạn thân của Carol Danvers, và Monica (Akira Akbar) - cô con gái lém lỉnh, thông minh nhà Rambeau.

Cho tới cuối phim, cả hai đều biết rõ về năng lực của Carol Danvers, và Maria Rambeau thậm chí còn góp công trong trận chiến cuối cùng nhờ tài điều khiển máy bay của mình. Với Monica, cô bé thực sự thần tượng “dì Carol”, và mong muốn một ngày trở thành siêu anh hùng.

Monica Rambeau có lẽ sẽ trở thành siêu anh hùng như trong nguyên tác truyện tranh.

Ở nguyên tác truyện tranh, chuyện đó đã thực sự xảy ra. Monica Rambeau mới là người giữ danh phận Captain Marvel trước cả Carol Danvers. Sau đó, các tác giả nhiều lần thay đổi danh tính của cô, và nay Monica hiện là siêu anh hùng Spectrum. Nhân vật cũng sở hữu sức mạnh siêu phàm, và có lần còn lãnh đạo cả đội Avengers.

Trong phim Captain Marvel, Monica Rambeau còn nhỏ, và liệu khán giả điện ảnh có thể chứng kiến cô bé một ngày nào đó trở thành siêu anh hùng hay không?

Người Skrull sẽ trở lại ra sao?

Ban đầu, thông qua lời kể của người Kree, Captain Marvel cho thấy Skrull là tộc người xấu xa, chuyên đi xâm lăng các hành tinh bằng khả năng biến hình dị thường của mình. Tuy nhiên, sự thật không phải như vậy.

Talos (Ben Mendelsohn) sau đó tiết lộ với Captain Marvel và khán giả rằng tộc Skrull thực ra là những người di cư ngoài vũ trụ, chỉ đang cố gắng tìm nơi ẩn náu trước cuộc tấn công dã man của người Kree.

Rất nhiều câu hỏi về người Skrull được đặt ra sau bộ phim.

Chính tiến sĩ Mar-Vell đã nhận ra bản chất phi nghĩa của cuộc chiến, và bà muốn tạo ra động cơ vận tốc ánh sáng là để giúp người Skrull. Kết thúc bộ phim, Captain Marvel đã thành công, giúp tâm nguyện của Mar-Vell hoàn thành. Cô đi cùng với những người Skrull, giúp họ tìm hành tinh mới

Liệu người Skrull có thành công? Cho tới Avengers: Infinity War, họ đã trở nên như thế nào? Liệu có khi nào tộc Skrull lại trở về với bản chất xấu xa như nguyên tác truyện tranh?

Có rất nhiều câu hỏi được đặt ra xung quanh tộc Skrull sau khi bộ phim khép lại. Trên thực tế, cuộc chiến Kree - Skrull là một chi tiết cực kỳ quan trọng ở nguyên tác truyện tranh. Nhưng trên màn ảnh, nó chỉ đóng vai trò làm nền, và thậm chí vô cùng mờ nhạt, giống như cuộc chiến Xandar - Kree ở Guardians of the Galaxy.

Chi tiết “bẻ ngoặt” đồng thời khiến mọi giả thuyết của fan bị sai lệch. Trước khi Captain Marvel ra mắt, nhiều người đã nghĩ rằng Skrull muốn từ từ xâm lăng Trái đất, và thậm chí có một thành viên nhóm Avengers nào đó là người Skrull giả dạng.

Số phận của Yon-Rogg?

Từ bất ngờ về tộc Skrull, bộ phim còn đưa ra một tình tiết bất ngờ khác: Yon-Rogg (Jude Law) - thầy của Captain Marvel - thực chất là một người xấu. Chính gã cùng nhóm Starforce đã gây ra cái chết của Mar-Vell trong nỗ lực thu hồi động cơ vận tốc ánh sáng của bà.

Yon-Rogg có lẽ sẽ còn gây ra nhiều khó dễ cho Captain Marvel trong các bộ phim tiếp theo.

Khi Carol Danvers tiêu hủy động cơ và vô tình hấp thụ toàn bộ nguồn năng lượng rồi mất trí nhớ, Yon-Rogg quyết định đưa cô về quê hương, rồi biến cô trở thành chiến binh phục vụ cho người Kree.

Sau 6 năm, sự thật rốt cuộc cũng sáng tỏ, và Captain Marvel đã đánh bại sư phụ của mình, rồi đưa hắn về hành tinh Hala. Liệu tới đây Yon-Rogg có còn trở lại? Hay hắn sẽ bị xử tử khi về đến quê hương? Trong Vũ trụ Điện ảnh Marvel, bất cứ ai sống sót đều có cơ hội để tái xuất khi thích hợp.

Sức mạnh của Captain Marvel tới đây được thể hiện thế nào?

Có một thực tế rằng Captain Marvel đã phô diễn năng lực, nhưng nó chưa đủ ép-phê cho lắm, một phần bởi các đối thủ của cô trong phim xem ra quá yếu kém trước khả năng của nữ siêu anh hùng.

Theo bộ phim đã giải thích, Carol Danvers tiếp nhận sức mạnh từ động cơ vận tốc ánh sáng, hay nói chính xác hơn là khối Tesseract - tức viên Đá Không gian. Trong MCU, một số nhân vật khác từng nhận sức mạnh của Đá Vô cực là Vision (Paul Bettany), Scarlet Witch (Elizabeth Olsen) và Quicksilver (Aaron Taylor-Johnson).

Cho đến Avengers: Endgame, Captain Marvel phải chăng đã kiểm soát thuần thục sức mạnh của cô?

Vậy phải chăng Carol Danvers nay có thể lợi dụng năng lực của viên Đá Không gian? Ở Captain Marvel, cô mới chỉ đạt tốc độ ánh sáng. Liệu cô có khả năng dịch chuyển tức thời qua lỗ sâu đục như những gì Đá Không gian có thể làm, hay di chuyển ngoài vũ trụ với siêu tốc độ hay không?

Nếu có, chúng chắc chắn sẽ rất hữu dụng trong cuộc chiến chống lại siêu ác nhân Thanos (Josh Brolin) tới đây ở Avengers: Endgame.

Theo Ngọc Nhi

Zing