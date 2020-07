‘Đả nữ’ Ngô Thanh Vân và những lần góp mặt trong phim quốc tế

Crouching Tiger, Hidden Dragon: Sword of Destiny (2016): Bộ phim do Netflix sản xuất dù quy tụ nhiều gương mặt nổi tiếng của điện ảnh Hoa ngữ như Chân Tử Đan hay Dương Tử Quỳnh vẫn chịu sự ghẻ lạnh của khán giả Trung Quốc. Được quảng bá là hậu truyện Ngọa hổ tàng long, nhưng Crouching Tiger, Hidden Dragon: Sword of Destiny không thể lặp lại thành công vang dội mà bộ phim võ hiệp của Lý An ra mắt năm 2000 từng gặt hái. Ảnh: IMDb.