"Cướp biển Caribbean 5": Bom tấn giải trí mùa hè đúng nghĩa

Đạo diễn: Joachim Rønning, Espen Sandberg

Diễn viên chính: Johnny Depp, Brenton Thwaites, Kaya Scodelario, Geoffrey Rush, Javier Bardem

Ra mắt hồi mùa hè 2003, Pirates of the Caribbean: The Curse of the Black Pearl là thành công bất ngờ của hãng Disney. Không chỉ đạt doanh thu lên tới hơn 650 triệu USD toàn cầu, tác phẩm còn được giới phê bình khen ngợi nhiệt liệt, với năm đề cử Oscar cùng hàng chục giải thưởng điện ảnh lớn nhỏ.

Các diễn viên chính của bộ phim như Orlando Bloom, Keira Knightley… lần lượt trở thành những cái tên đáng chú ý. Đặc biệt, nhân vật gã cướp biển láu cá Jack Sparrow biến thành vai diễn để đời của nam diễn viên Johnny Depp, góp phần quan trọng định hình phong cách diễn xuất của anh sau này.

Các phần hậu truyện của loạt Pirates of the Caribbean tiếp tục ra mắt và gặt hái thành công lớn về mặt doanh thu. Cho tới trước phần năm, bốn tập phim đã mang về cho Disney tổng cộng hơn 3,7 tỷ USD toàn cầu tại phòng vé, biến đây trở thành một trong những thương hiệu điện ảnh đắt giá nhất mọi thời đại.

Song, thành công doanh thu lại không đi kèm với chất lượng. Giới phê bình đánh giá càng về sau, chất lượng của loạt phim càng có xu hướng đi xuống. Điểm đáy là khi phần bốn, On Stranger Tides (2011), phải hứng chịu không ít lời chỉ trích từ mọi phía bởi phần kịch bản hời hợt, cùng yếu tố hành động thua kém ba tập trước.

Salazar's Revenge đánh dấu sự trở lại của loạt phim bom tấn Cướp biển Caribbean sau sáu năm.

Luồng dư luận ấy khiến Disney trở nên thận trọng hơn trong việc khai thác thương hiệu bạc tỷ của họ. Để phục hồi danh tiếng cho Cướp biển Caribbean, trọng trách được đặt lên vai Joachim Rønning và Espen Sandberg - hai đạo diễn trẻ người Na Uy từng nhận đề cử Oscar với bộ phim Kon-Tiki (2012).

Không chỉ lựa chọn hai tài năng trẻ cầm trịch dự án, Disney hứa hẹn tập phim mới sẽ quay trở lại phong cách hấp dẫn đặc trưng của bộ phim đầu tiên. Nhóm nhân vật quen thuộc từng vắng mặt ở phần bốn cũng trở lại, và dự án được rót cho nguồn kinh phí khổng lồ lên tới 230 triệu USD.

Bởi thế, Pirates of the Caribbean: Salazar’s Revenge trở thành canh bạc mang đầy tính may rủi của Disney, gây tò mò cho cả khán giả lẫn giới phê bình, rằng liệu dự án đắt giá này có thể phục hồi danh tiếng cho cả thương hiệu hay không?

Nội dung quen thuộc và liên kết chặt chẽ với các tập trước

Pirates of the Caribbean: Salazar's Revenge mở đầu với câu chuyện của Henry Turner (Brenton Thwaites) - con trai của Will Turner (Orlando Bloom) và Elizabeth Swann (Keira Knightley). Với mong muốn giải trừ lời nguyền mà con tàu Flying Dutchman (Người Hà Lan bay) đeo bám lấy cha mình, Henry quyết định đi tìm Jack Sparrow (Johnny Depp).

Chàng trai trẻ muốn nhờ cậy tên cướp biển khét tiếng truy tìm cây đinh ba của thần biển Poseidon. Người đời truyền tai nhau rằng bất cứ ai sở hữu bảo vật thần thoại sẽ trở thành bá chủ của đại dương, phá bỏ bất cứ lời nguyền nào ngoài biển khơi.

Chuyến đi ấy không chỉ có Henry Turner và Jack Sparrow, mà còn có sự góp mặt của Carina Smyth (Kaya Scodelario). Đó là cô gái trẻ mồ côi cũng đang muốn tìm ra vị trí của cây đinh ba nhằm hiểu hơn thân phận của cha mẹ mình.

Thuyền trưởng ma Salazar là đối thủ mới của Jack Sparrow trong chuyến hành trình tìm kiếm cây đinh ba huyền thoại.

Thử thách chờ đón họ là binh đoàn Hải quân Tây Ban Nha ma quỷ bất khả chiến bại do thuyền trưởng Armando Salazar (Javier Bardem) - kẻ mang trong mình mối thâm thù với Jack Sparrow - cầm đầu.

Dễ thấy rằng nội dung của Salazar's Revenge có rất nhiều điểm tương đồng với phần đầu tiên, The Curse of the Black Pearl (2003). Hai nhân vật chính Henry Turner và Carina Smyth phần nào đó giống như đôi Will Turner - Elizabeth Swann, vì nhiều lý do mà cùng vướng vào chuyến phiêu lưu không tưởng với tay cướp biển ma mãnh Jack Sparrow.

Còn phe phản diện, binh đoàn ma quỷ của thuyền trưởng Salazar, sở hữu nhiều điểm chung với Davy Jones và thủy thủ đoàn trên con tàu Flying Dutchman: những kẻ bị nguyền rủa, không thể chết, nhưng cũng không còn là con người, mãi mãi ôm mối hận hết năm này qua năm khác trên đại dương mênh mông.

Nếu như tập bốn là On Stranger Tides sở hữu nội dung gần như độc lập và tách biệt so với ba phần đầu, thì Salazar’s Revenge lại có mối liên kết cực kỳ chặt chẽ với các phần trước.

Nhiều sự kiện quan trọng đề cập đến trong phim yêu cầu khán giả phải theo dõi đầy đủ các tập phim cũ để có thể hiểu hết. Điều này khiến các fan trung thành của loạt phim trở nên thích thú hơn khi theo dõi Salazar’s Revenge.

Tất cả cho thấy Disney đang lựa chọn hướng đi an toàn cho Cướp biển Caribbean. Thay vì mạo hiểm tìm kiếm ý tưởng sáng tạo mới, Salazar’s Revenge tái sử dụng những giá trị cũ từng lôi cuốn khán giả: nội dung, hệ thống nhân vật lặp lại của phần một, phe phản diện giống như phần hai, ba...

Do đó, phần năm vừa là phần tiếp theo (sequel) của cả loạt phim, đồng thời vừa giống như một bộ phim giúp tái khởi động (reboot) thương hiệu, nhưng lại cũng nhang nhác một phiên bản làm lại (remake) tổng hợp của hai tập đầu.

Fan ruột của thương hiệu Cướp biển Caribbean hẳn cảm thấy quen thuộc, có thể ủng hộ động thái ấy. Nhưng ngược lại, chiến lược khiến Salazar’s Revenge thiếu đi một chút mới lạ, sáng tạo, và bất ngờ.

Duy trì phong cách hành động hài hước đặc trưng

Không chỉ duy trì liên kết nội dung chặt chẽ với các phần trước, Salazar's Revenge còn tiếp tục phát huy phong cách hành động và tính hài hước đặc trưng của loạt phim. Đầu phim, khán giả được chiêu đãi một pha cướp ngân hàng có một không hai, vừa đậm chất Cướp biển Caribbean, vừa đậm chất Fast & Furious.

Sau đó, bộ phim tiếp tục đem đến nhiều trường đoạn hành động độc đáo khác, với quy mô ngày một hoành tráng hơn. Xét về quy mô và mức độ sáng tạo, chúng chưa thể sánh với phần hai hoặc phần ba, nhưng vẫn đủ để thỏa mãn nhu cầu giải trí của khán giả trong mùa hè.

Chất hành động và hài hước của các tập phim trước được duy trì khá tốt trong Salazar báo thù.

Chất hài hước trong phim cũng được duy trì khá tốt, với các tình huống hài hước cài cắm liên tục một cách hợp lý. Tiếng cười dành cho khán giả chủ yếu đến từ Jack Sparrow quen thuộc, ngài Gibbs (Kevin McNally), cùng nhóm thủy thủ đoàn lởm khởm của họ.

Nhắc đến tính hấp dẫn của bộ phim, không thể không kể đến công lớn của phần hình ảnh và âm thanh ấn tượng. Có kinh phí đầu tư 230 triệu USD, Salazar's Revenge chứa đựng nhiều khung hình đẹp mắt khi đưa khán giả tới những địa điểm độc đáo như khu Tam giác quỷ, vùng biển bí ẩn chôn cất cây đinh ba...

Các trận thủy chiến trong phim tuy không dài nhưng được thể hiện tương đối hấp dẫn và mãn nhãn. Dù không còn nhà soạn nhạc lừng danh Hans Zimmer, phần âm nhạc trong Salazar's Revenge vẫn rất hùng tráng, với âm hưởng chủ đạo là bản He’s a Pirate bất hủ.

Lớp nhân vật cũ lấn át lớp nhân vật mới

Phần năm giới thiệu tới khán giả hai nhân vật mới của loạt phim: Henry Turner và Carina Smyth. Tuy bộ phim đã cố gắng xây dựng cá tính cho họ đa dạng và khác biệt hơn, nhưng không khó để thấy rằng bộ đôi sở hữu rất nhiều điểm chung với cặp Will Turner - Elizabeth Swann.

Tiếc rằng, nếu so sánh với hai nhân vật cũ, đôi trẻ chưa thể để lại ấn tượng cần thiết, và có phần lép vế hơn. Trong khi Carina là đối trọng hoàn hảo với Elizabeth Swann bởi cùng mang cá tính mạnh mẽ, trí tuệ thông minh, thì Henry lại khá nhạt nhòa nếu so với cha mình. Chưa kể, mối quan hệ, tương tác giữa Henry và Carina cũng còn khá yếu, chưa đủ thuyết phục.

Các nhân vật mới của loạt phim chưa thể để lại ấn tượng mạnh mẽ như các gương mặt cũ.

Dành nhiều thời gian để giới thiệu các nhân vật mới, bộ phim đôi lúc trở nên hơi dài dòng. Một số tuyến nhân vật được đưa vào trong phim khá thừa thãi, hầu như không có vai trò gì đáng kể, mà điển hình như đội quân Hoàng gia Anh cùng tham gia chuyến hành trình truy tìm cây đinh ba.

Phe phản diện, binh đoàn ma quỷ do Salazar cầm đầu, ban đầu được xây dựng rất hoành tráng, khủng bố. Chúng là những kẻ bất tử và sở hữu những năng lực không tưởng. Nhưng càng về sau, nhóm nhân vật càng trở nên mờ nhạt, với mục tiêu không rõ ràng, không tương xứng với những gì được tung hô ban đầu.

Do đó, ấn tượng từ phần nhân vật chủ yếu đến từ những gương mặt cũ như Jack Sparrow, ngài Gibbs, thuyền trưởng Hector Barbossa - dù ông nay đã có nhiều thay đổi, không còn sự cao ngạo điển hình trong quá khứ.

Nhìn chung, Salazar's Revenge vẫn là sự trở lại cần thiết dành cho loạt phim hành động, giả tưởng của Disney. Tuy không chứa đựng nhiều điểm sáng tạo mới lạ, nhưng bộ phim vẫn có thể hấp dẫn khán giả nhờ việc duy trì và phát huy phong cách hành động hài hước đặc trưng, cùng màn trình diễn ấn tượng từ các nhân vật cũ vốn rất được yêu thích.

Theo Zing