Cuộc đua phim truyền hình Hàn tháng 9

More Than Friends: Phát hành video quảng bá hồi tháng 4, More Than Friends nhận nhiều phản hồi tích cực. Phim kể về mối quan hệ của hai người bạn thân. Cả hai thầm yêu đơn phương người còn lại trong suốt 10 năm sát cánh. Cao trào của phim xảy đến khi cô bạn Kyung Woo Yeon (Shin Ye Eun) quyết định bắt đầu tình yêu mới trong khi Lee Soo (Ong Seong Woo) lại tỏ ý nghiêm túc thúc đẩy quan hệ tình bạn thành tình yêu. More Than Friends có sự góp mặt của Ong Seong Woo, nghệ sĩ đa tài từng hoạt động trong nhóm nhạc Wanna One. Phim lên sóng ngày 25/9 trên jTBC.