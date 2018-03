Cô gái cá tính bất ngờ tố bạn trai "thả thính" người khác sau lưng mình

Tập 9 chương trình Giai điệu chung đôi phát sóng ngày 25/3 là màn tranh tài giữa các cặp đôi: Jin Ju – Jsol, Đình Dương – Ê Vo, Minh Tú – Hải Yến, Mỹ Linh – Minh Tú, Jaykii – Ngọc Duyên. Ở vòng thi đấu này, cặp đôi có số điểm bình chọn thấp nhất sẽ chia tay với chương trình. Ban cố vấn vẫn là 3 gương mặt quen thuộc gồm Minh Hằng , Trịnh Thăng Bình và Dương Khắc Linh .

Bộ 3 cố vấn: Minh Hằng, Trịnh Thăng Bình và Dương Khắc Linh.

Hải Yến – Minh Tú là một trong những cặp đôi thường được đánh giá cao khi lựa chọn ca khúc gây sốt trong thời gian qua để trình diễn sau chuyến dã ngoại tình yêu. Bản hit Người lạ ơi được cả hai mashup khá thông minh với ca khúc Lặng thầm đầy sáng tạo. Bản phối bắt tai cùng sự trình diễn ăn ý của cặp đôi trên sân khấu nhận được sự ủng hộ nhiệt tình từ khán giả lẫn ban cố vấn.

Minh Tú - Yến Tatoo.

Đặc biệt, chi tiết đánh rơi nhẫn trong đoạn cuối tiết mục gây bất ngờ nhưng cũng không kém phần tò mò. Giải thích về việc lên ý tưởng cho bài hát, Hải Yến cho biết: "Do trong khoảng thời gian gần đây mối quan hệ giữa em và Tú đang có một số rạn nứt". Để xoa dịu bầu không khí căng thẳng, chàng người mẫu điển trai Minh Tú nhanh chóng giải thích: "Trong chuyến dã ngoại tình yêu tại Đà Lạt, giữa chúng em có chút hiểu lầm, nguyên nhân là do em có một vài hành động thân thiết với một bạn nữ khác, dù chỉ mang tính bạn bè thôi nhưng đã khiến Yến không vui và giận em". Về Hải Yến, hot girl thẳng thắn: "Giận thì phải có lý do chính đáng, trong chuyến dã ngoại tại Đà Lạt, Tú chỉ lo ngắm các bạn nữ đội khác và khen họ xinh trong khi người yêu mình ngay cạnh đó thì không bao giờ khen lấy một câu".

Cô nàng bất ngờ tố Minh Tú "thả thính" cô gái khác trong chuyến đi dã ngoại.

Trước đó là phần thi của cặp đôi đáng yêu có cô bạn hot girl Hàn Quốc. Jin Ju – Jsol khuấy động sân khấu mở màn với bản phối "Cho ta gần hơn" trên nền nhạc dance. Phô diễn giọng hát đẹp, mượt mà cộng thêm vũ đạo lôi cuốn, cặp đôi "trai Việt gái Hàn" đã có khiến nhiều khán giả bất ngờ trong lần kết hợp thứ hai tại Giai điệu chung đôi.

Jin Ju – Jsol.

Jin Ju khá hài lòng với phần thi và sự đột phá trong phong cách trình diễn lần này: "Từ khi sinh ra đến nay, Jin Ju chưa bao giờ nhảy nên trước khi lên sân khấu, bản thân Jin Ju rất hồi hộp, giờ thì cảm thấy rất vui và hạnh phúc vì mình đã vượt qua được thử thách của bản thân". Cặp đôi nhận được số điểm cao thứ nhì đêm thi.

Được đánh giá là cặp đôi mạnh ngay từ những ngày đầu tham gia chương trình, cặp đôi Jaykii - Ngọc Duyên sở hữu chất giọng đẹp và đầy nội lực. Họ một lần nữa minh chứng cho mọi người thấy cả hai chính là đối thủ đáng gờm trong hành trình bước đến ngôi vị quán quân Giai điệu chung đôi khi thể hiện xuất sắc ca khúc "Tìm".

Jaykii - Ngọc Duyên.

Màn trình diễn xuất thần của cả hai không chỉ thu hút sự chú ý của khán giả trường quay mà còn làm "lụi tim" bộ ba quyền lực Minh Hằng – Trịnh Thăng Bình và Dương Khắc Linh. Với ca khúc "Tìm", Jaykii – Sara nhận được số điểm tuyệt đối từ ban cố vấn và cũng là cặp đôi có số điểm cao nhất trong tập 9 với tổng điểm là 87.

Dù là lần đầu hát chung trên sân khấu nhưng trước đó, Mỹ Linh – Minh Tú vốn là đôi bạn "thanh mai trúc mã" nên rất hiểu nhau. Tuy nhiên, vì lựa chọn tông nam khi thể hiện ca khúc "Đã lỡ yêu em nhiều" nên màn trình của cả hai "mắc khá nhiều lỗi và bị phô" - theo nhận định của nhạc sĩ Dương Khắc Linh. Cặp đôi nhận được số điểm 67 điểm từ bình chọn của khán giả và điểm từ ban cố vấn.

Lựa chọn bản ballad nhẹ nhàng của Thùy Chi – Đức Phúc mang tên "Thương nhau nhé" cho lần đầu kết hợp, cặp đôi Đình Dương – Ê Vo không được đánh giá cao cho tiết mục này. Thay và đó, nhờ giọng hát cả hai có nhiều điểm tương đồng và hòa quyện, phần nào giúp bản tình ca trở nên ngọt ngào sâu lắng.

Về khía cạnh chuyên môn, Minh Hằng cho rằng dù cả hai rất đẹp đôi và có giọng hát tương đối hòa hợp, tuy nhiên lại thiếu điểm nhấn và không để lại nhiều ấn tượng sau phần trình diễn. Đồng tình với Minh Hằng, nhạc sĩ Dương Khắc Linh cho rằng: "Hai em rất dễ thương nhưng lại khá nhạt nhòa". Với phần thể hiện chưa thực sự thuyết phục, cặp đôi Ê Vo – Đình Dương đành nói lời tạm biệt chương trình khi nhận về số điểm thấp nhất đêm thi là 66 điểm.

Tập 10 – Giai điệu chung đôi tiếp tục phát sóng vào lúc 20g00 Chủ Nhật tuần sau (01/04) trên VTV3.

Theo Trí thức trẻ