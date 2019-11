Chuyện cuối tuần: đạo diễn Lê Hoàng nói về "Ngoại tình chốn công sở"

Chuyên gia tâm lý Hữu Long từng làm luận án Tiến sĩ về các vấn đề tâm lý thanh thiếu niên, ngoài ra, anh dành nhiều thời gian nghiên cứu và tư vấn tâm lý trong lĩnh vực gia đình, trẻ em. Tiến sĩ tâm lý Hữu Long cũng là khách mời của nhiều chương trình truyền hình bàn về lối sống, tâm lý dành cho giới trẻ.

Bàn về vấn đề "Ngoại tình công sở" trong chương trình Chuyện cuối tuần, đạo diễn Lê Hoàng cho biết, ngày xưa các văn phòng, công sở ít, người ta chủ yếu đi làm trong những cơ quan nhà nước, chuyện ngoại tình cũng có nhưng không nhiều. Hiện tại, các công sở văn phòng xuất hiện rất nhiều, nhất là ở các thành phố lớn. Những nhân viên công sở phần đông có văn hóa tương đồng, đều là những người tốt nghiệp Đại học, Cao đẳng.

Làm việc ở môi trường sang chảnh, các nhân viên nữ luôn váy ngắn, túi xách sành điệu, nhân viên nam thì cravat, quần tây hiện đại. Đây là một trong những yếu tố dễ phát sinh sự lãng mạn khiến chuyện ngoại tình công sở nảy sinh.

Tuy nhiên, theo tiến sĩ Tâm lý Hữu Long, vẻ ngoài chỉ là một phần, còn quan trọng, công sở là nơi kết nối những con người trí thức có cùng mục đích sống, hàng ngày gặp gỡ nhau, tiếp xúc thường xuyên với nhau trong công việc, có thể đi công tác, cà phê bàn công việc. Lâu dần, "lửa gần rơm cũng bén" và từ đó, không ít người không tránh khỏi cám dỗ khác giới của đối phương đã dẫn đến ngoại tình.

So sánh với thời xưa, cả Tiến sĩ Hữu Long và Đạo diễn Lê Hoàng cùng chung nhận định, phụ nữ thời nay ngoại tình nhiều hơn xưa bởi nhiều lý do. Trong đó, lý do quan trọng là sự giải phóng phụ nữ.

"Phụ nữ ngày nay đẹp hơn, lấy chồng muộn hơn, ít con hơn, ít phải làm việc nhà hơn, biết ăn chơi hơn. Cách đây mấy chục năm, phụ nữ uống rượu, hút thuốc, đi bar rất ít, nay thì chuyện đó bình thường, thậm chí các cô gái như vậy còn được coi là sành điệu. Và điều này là mảnh đất rất tốt dành cho ngoại tình", đạo diễn Lê Hoàng chia sẻ.

Theo VTV