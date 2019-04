Chính thức lộ diện top 12 nghệ sĩ tham gia "Trời sinh một cặp" mùa 3

Kiện tướng Hồ Thanh Phong

Được mệnh danh là Hotboy Taekwondo, Hồ Thanh Phong từng giành kiện tướng Taekwondo 2012 và các giải thưởng khác như: Top 10 Hot Vteen toàn quốc 2014, Top 10 Fasshion Icon 2015.

Hồ Thanh Phong là gương mặt triển vọng của điện ảnh Việt khi anh đang góp mặt vào vai diễn nặng kí trong bộ phim cung đấu Phượng Khấu cùng với các diễn viên gạo cội: NSƯT Thành Lộc, NSND Hồng Vân…

Thanh Phong sở hữu ngoại hình ưa nhìn, phong cách thời trang đậm chất Hàn Quốc là điểm sáng giúp anh thu nạp nhiều fan hâm mộ tại chương trình.

Diễn viên Ya Ya Trương Nhi

Cô là nữ diễn viên quen thuộc của nhiều bộ phim ăn khách như: Nhà có năm nàng tiên, Chiến dịch chống ế, Cà phê đắng, Tía ơi về ăn Tết…

Ya Ya Trương Nhi là một trong những thí sinh có gout thời trang và âm nhạc thuộc hàng "chất" trong top 12. Nữ diễn viên mong muốn tìm kiếm thêm cơ hội ở vai trò mới là một ca sĩ. Cô mang đến chương trình phong cách âm nhạc cá tính, hiện đại và có phần nổi loạn.

NTK Võ Thanh Can

NTK Võ Thanh Can từng làm việc với NTK Đỗ Long và tự xây dựng thương hiệu VO Thanh Can của chính mình từ năm 2017. Võ Thanh Can cũng là cái tên NTK quen thuộc của nhiều gương mặt nổi tiếng trong showbiz như: Hoàng Thùy, Hòa Minzy, Văn Mai Hương, H'Hen Niê...

Nam thiết kế đam mê ca hát từ nhỏ và mong muốn một lần đứng trên sân khấu lớn. Anh có thế mạnh khi hát những ca khúc ballad nhẹ nhàng, sâu lắng.

Dancer Kim Anh

Từng là thành viên của Baby Oh Kei - vô địch "Bước nhảy xì tin" năm 2009, Kim Anh còn đoạt giải Miss Tài năng của trường HUTECH. Năm 2014, cô tạo được ấn tượng khi tham gia So you think you can dance 2014.

Kim Anh là thí sinh có khả năng vũ đạo tốt nhất trong top 12. Chính vì thế, cô khá hợp với những dòng nhạc có tiết tấu, sôi động.

Kim Anh cho biết lý do đến với chương trình một phần vì sự động viên của mẹ và hơn hết chính là niềm đam mê dành cho âm nhạc thôi thúc.

Diễn viên Tâm Anh

Từng đạt giải Quán quân Tôi là Diễn Viên 2015, Tâm Anh bén duyên với các Gameshow Biệt đội vui nhộn , Biệt đội tài năng. Anh cũng chính là nam chính trong sitcom Soái ca anh ở đâu dài 500 tập.

Nam diễn viên tiết lộ sẽ đầu tư nghiêm túc cho chặng đường âm nhạc trước sau khi bước ra khỏi Trời sinh một cặp .

Anh có thế mạnh với những dòng nhạc Bolero, dân ca. Cùng với chất giọng nam cao – Tâm Anh được xem là một ẩn số của chương trình năm nay.

Diễn viên Soho Hoàng Sơn

Từng đạt Quán quân Nam Vương thanh lịch ở Cần Thơ và là Đại sứ chương trình hành trình sinh viên TP.Cần Thơ. Soho còn tham gia nhiều bộ phim điện ảnh như: Từng có người yêu tôi như sinh mệnh, Điệp vụ chân dài, Tháng năm rực rỡ…

Soho Hoàng Sơn có lợi thế so với dàn thí sinh còn lại vì là một diễn viên nhưng đã từng sáng tác và thể hiện nhạc phim Chết thị chịu của Việt Hương. Anh cho biết thế mạnh của bản thân là những ca khúc có phần sôi động, rock và đặc biệt là dòng nhạc underground.

Diễn viên Thùy Dương

Thùy Dương được biết đến nhiều khi tham gia Hậu duệ mặt trời, Cua lại vợ bầu, Cà phê ngã 8, Khi các thánh xa nhà… Ngoài ra, cô còn là diễn viên quen thuộc của các vở diễn sân khấu.

Sau thành công của Hậu duệ mặt trời, Thùy Dương nhận được nhiều cảm tình của khán giả bởi sự hài hước, dí dỏm. Nữ diễn viên sau thời gian dài ‘ở ẩn’ cho biết bản thân muốn tìm đến âm nhạc để xoa dịu những ‘tổn thương’ trong quá khứ và tiếp thêm động lực cho cô trong quá trình hoạt động nghệ thuật.

Thùy Dương mang đến sân chơi âm nhạc này với phong cách nữ tính cùng với những bài hát về mẹ, gia đình sâu lắng.

Phóng viên Châu Nhật Nguyên

Anh là Quản lí ca sĩ Hòa Minzy. Từng tham gia và tạo ấn tượng tại các chương trình: Song ca cùng thần tượng, Trò chơi âm nhạc…

Hoạt động ở lĩnh vực báo chí mảng Văn hóa nghệ thuật, Châu Nhật Nguyên sớm tiếp cận với âm nhạc. Anh đam mê ca hát, sở hữu chất giọng dày. Dù không đào tạo trường lớp bài bản nhưng Châu Nhật Nguyên vẫn khá tự tin và thoải mái khi tham gia sân chơi âm nhạc này.

Anh còn cho biết bản thân không đặt nặng chuyện thắng thua mà muốn thử sức bản thân ở một lĩnh vực mới.

Diễn viên Huỳnh Anh

Từng là vận động viên Taekwondo với nhiều giải thưởng. Huỳnh Anh là con nhà nòi có truyền thống nghệ thuật. Anh tham gia nhiều bộ phim nổi tiếng như: Bi,đừng sợ, Đánh thức ước mơ, Mùa hạ yêu dấu, Tình khúc bạch dương… Và mới đây nam diễn còn tham gia bộ phim Chạy trốn thanh xuân nhận được nhiều lời khen ngợi từ khán giả.

Huỳnh Anh cho biết lý do anh đến với cuộc thi năm nay vì muốn chiến thắng bản thân mình – đó là nỗi sợ đứng trên sân khấu lớn. Anh có sở trường chơi nhiều nhạc cụ, phong cách lãng tử và phù hợp với những ca khúc ballad và nhạc country.

Người mẫu Đồng Ánh Quỳnh

Nữ người mẫu được biết đến với danh hiệu Á quân chương trình The Face 2017. Trong năm 2018, cô tham gia phim điện ảnh Yolo và rẽ hướng sang con đường diễn viên chuyên nghiệp.

Trưởng thành từ sân chơi thời trang, người mẫu chuyên nghiệp, tuy nhiên Đồng Ánh Quỳnh vẫn muốn thử sức bản thân ở một lĩnh vực mới là âm nhạc. Bởi theo quan niệm của cô "phải thử sức để biết bản thân mình làm được đến đâu".

Phong cách âm nhạc Đồng Ánh Quỳnh mang đến là một cô gái đa năng với nhiều thể loại âm nhạc. Bên cạnh đó, cô còn học vũ đạo để trình diễn trong một số tiết mục sôi động.

Thanh Hương

Cô là Á hậu 2 hoa hậu Hải Dương 2016. Tên tuổi của Thanh Hương gắn liền với các vai diễn trong Sitcom Sắc màu phái đẹp, Những cánh hoa trước gió, Zippo mù tạt và em, Người phán xử, Sống chung với mẹ chồng.

Sau thành công của Quỳnh búp bê, Thanh Hương nổi lên như một hiện tượng với vai diễn Lan. Nữ diễn viên cho biết sau khi hoàn thành và chờ Quỳnh búp bê 2 ra mắt khán giả, cô muốn thử sức mình ở một lĩnh vực mới là ca hát.

Thanh Hương tự nhận cô là người mê hát và nghiêm túc đến với con đường này nếu có cơ hội. Nữ diễn viên sở hữu chất giọng trầm, lối xử lí bài hát tinh tế… hứa hẹn là đối thủ nặng kí của top 12.

MC Hồng Phúc

Nam MC tốt nghiệp diễn viên, đạo diễn và hiện là MC, Biên tập viên của VTV. Với kinh nghiệm 16 năm trong nghề, tên tuổi của Hồng Phúc gắn liền với các chương trình như: Thay đổi cuộc sống, Hãy chọn giá đúng, Robocon, Như chưa hề có cuộc chia ly…

Hồng Phúc là một nghệ sĩ mê ca hát và mong muốn tham gia chương trình vì tạo một món quà ý nghĩa cho cậu con trai và cô con gái nhỏ của mình. Anh sở hữu chất giọng nam cao, phong cách hát chững chạc, từng trải với những bài hát thiên về gia đình.

Trời sinh một cặp là một sân chơi âm nhạc nhiều màu sắc, đầy cá tính và luôn tạo bất ngờ bởi sự kết hợp đặc biệt của 12 thí sinh là người nổi tiếng trên mọi mặt trận nghệ thuật song ca cùng với 3 vị huấn luyện viên là những ca sĩ chuyên nghiệp, những tài năng âm nhạc nổi trội nhất Việt Nam. Cả 3 huấn luyện viên sẽ lựa chọn cho đội mình những thành viên xuất sắc và cùng đồng hành qua mỗi vòng thi với các chủ đề âm nhạc khác nhau.

Trời sinh một cặp mùa 3 sẽ lên sóng vào lúc 21h15 thứ Bảy hàng tuần trên VTV3. Tập đầu tiên sẽ phát sóng vào 20/4/2019.

Theo VTV