Chi Pu ra MV mới sexy 'nghẹt thở' nhưng lại bị chê nhạc chán, hát yếu không bằng 'Anh ơi ở lại'

Tối 2/8, Chi Pu đã chính thức ra mắt MV Em đã nói anh rồi. Đây là sản phẩm âm nhạc nối tiếp chuỗi dự án trong năm 2019 của giọng ca sinh năm 1993. Em đã nói anh rồi là ca khúc do Park Jeong Wook - "ông hoàng nhạc phim" xứ Hàn sáng tạo ra. Park Jeong Wook từng tạo nên nhiều ca khúc nhạc phim đình đám như Secret Garden, Iris, Bad Love, Nice Guy, She was pretty. Về phần vũ đạo, Chi Pu cũng hợp tác với 1Million Dance Studio, nơi đã cho ra đời rất nhiều video biên đạo triệu view cho các hit từ Kpop đến Âu Mỹ.

Ngoài hình tượng "chị ninja", Chi Pu còn hóa thân thành một nữ chiến binh uy quyền, tay cầm thanh gươm, cầm súng nhằm "tiêu diệt" người đàn ông từng yêu đúng như nội dung MV và ca khúc muốn hướng tới. Đặc biệt, sản phẩm lần này cũng là lần thứ hai Chi Pu trổ tài đọc rap sau ca khúc Talk To Me

Dù đầu tư khá nhiều song ca khúc vừa ra mắt đã bị chê là nhạt nhẽo, không hay như Anh ơi ở lại. Giọng hát của Chi Pu một lần nữa bị số đông khán giả đánh giá là yếu, thều thào. Không ít người còn lo ngại Chi Pu sẽ khó hát live ca khúc vì tiết tấu và giai điệu quá nhanh.

"Tôi hoang mang quá, hình ảnh rất đẹp nhưng nhạc cứ sao sao ấy. Đây là bước lùi của Chi Pu", "Chi Pu vẫn rất xinh, thân hình ngày càng gợi cảm, nhưng nhạc của cô ấy đúng là tôi không nuốt nổi", "Chi Pu tại sao lại chọn ca khúc này chứ. Rất là khó nghe, bao nhiêu khuyết điểm giọng hát bộc lộ hết luôn", "Tôi sẽ nghe Anh ơi ở lại và bỏ qua ca khúc này. Không ngấm nổi".

Theo Su

Helino