Chi Pu mặc trễ ngực, được mẹ hộ tống ra mắt phim "Mối tình đầu của tôi"

Buổi ra mắt phim Mối tình đầu của tôi có sự tham dự của đông đủ các thành viên trong đoàn làm phim gồm đạo diễn Nam Cito và Bảo Nhân, diễn viên Ninh Dương Lan Ngọc, Chi Pu, B Trần, Bình An, Diễm Châu, Phương Bella, Mạnh Lân, Vân Anh, diễn viên nhí Khải Hoàn và Trọng Khang… Tại buổi ra mắt, Chi Pu thu hút mọi ống kính khi diện chiếc đầm đầy quyến rũ, đặc biệt mẹ nữ diễn viên đã đi cùng để ủng hộ con gái trong phim mới.

Mối tình đầu của tôi là bộ phim Việt hóa từ phim She was pretty của Hàn Quốc. Phim do hai đạo diễn trẻ Namcito và Bảo Nhân đảm nhận.

Đại diện đoàn phim, đạo diễn Nguyễn Nam chia sẻ: "Có rất nhiều bộ phim remake đang có mặt tại thị trường từ điện ảnh tới truyền hình nhưng quan trọng nhất là xác định ai là người xem? Khán giả ngày càng khó tính nên đòi hỏi những bộ phim cũng phải chất lượng hơn. Trong quá trình làm phim, chúng tôi đã có những lúc phải nói chuyện "gân cổ" với nhau nhưng hai vị đạo diễn trẻ tài năng là Nam cito và Bảo Nhân muốn từng thước phim đều giống như phim chiếu rạp, do vậy chúng tôi phải làm việc rất chăm chỉ hàng ngày nhằm đem đến một bộ phim remake chất lượng cho người xem".

Sau khi ê-kíp Mối tình đầu của tôi tung ra trailer chính thức của phim, nhân vật của Chi Pu trở thành tâm điểm gây chú ý khi liên tiếp có đến hai cảnh hôn với diễn viên Bình An và Lê Xuân Tiền. Tuy nhiên, nữ diễn viên - ca sĩ lại tỏ ra khá tiếc nuối khi đạo diễn cho cô đóng quá ít cảnh thân mật.

"Thực ra trong phim Mối tình đầu của tôi, nhân vật Hạ Linh mà tôi đảm nhận là người thứ 3. Không hiểu sao nguyên cả phim chỉ có hai cảnh hôn đúng 2 – 3 giây nhưng đạo diễn lại đã cho lên trailer cả rồi" – Chi Pu tiết lộ.

Bộ phim Mối tình đầu của tôi là một câu chuyện lãng mạn và hài hước về tình bạn, tình yêu và công việc của những người trẻ hiện đại. Được chỉ đạo bởi bộ đôi đạo diễn Bảo Nhân và Namcito cùng sự tham gia của dàn diễn viên có ngoại hình đồng đều và chất lượng như Ninh Dương Lan Ngọc, Chi Pu, Bình An, B Trần. Bên cạnh dàn diễn viên trẻ, phim cũng có dàn diễn viên gạo cội thứ chính hùng hậu: Siêu mẫu Xuân Lan, NSƯT Hạnh Thúy, diễn viên Hứa Minh Đạt, Tùng Yuki…

Mối tình đầu của tôi hứa hẹn sẽ là phim remake tạo được nhiều dấu ấn trong lòng khán giả trên truyền hình, là một làn gió mới đầu năm với câu chuyện phim trẻ trung, vui nhộn trên khung giờ vàng của VTV3.

Phim chính thức được phát sóng vào lúc 20h thứ 2,3,4,5 hàng tuần trên VTV3 bắt đầu từ ngày 16/1/2019 với tổng số 60 tập phát sóng.

Theo VTV