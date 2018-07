Chị họ Phan Hiển sexy hết cỡ khi về nước biểu diễn

Tối 7/7, Hoàng Mỹ An tham gia đêm nhạc 'Dạ khúc yêu thương' tại TP HCM. Đây là lần hiếm hoi cô xuất hiện trên một sân khấu ca nhạc trong nước kể từ khi sang Mỹ định cư cách đây vài năm.

Hoàng Mỹ An sinh năm 1996, từng đoạt ngôi Á quân cuộc thi 'Thử thách cùng bước nhảy 2013'. Cô là chị họ Phan Hiển và cũng từng là học trò Khánh Thi . Trước khi đi nước ngoài, Hoàng Mỹ An thường kết đôi nhảy cùng Phan Hiển. Tuy học nhảy múa từ nhỏ nhưng khi lớn lên Hoàng Mỹ An lại theo đuổi nghiệp ca sĩ. Cô hiện là giọng ca độc quyền của trung tâm Thuý Nga. Hoàng Mỹ An theo đuổi hình tượng gợi cảm, vừa hát vừa nhảy. Cô được đánh giá có khả năng trở thành Tóc Tiên thứ hai.

Trong chương trình tối qua, Hoàng Mỹ An mặc gợi cảm khoe tối đa vóc dáng. Cô thể hiện hai ca khúc 'Thiên đường ái ân' và 'Sài Gòn samba'.

Vừa hát Hoàng Mỹ An vừa khoe những động tác khiêu vũ quyến rũ. Ca sĩ 22 tuổi được nam vũ công nhấc bổng lên cao, đá chân thẳng tắp.

Mỹ Tâm là ca sĩ 'đinh' của chương trình, xuất hiện cuối cùng. Cô làm không khí nhà thi đấu quân khu 7 'nóng' đến đỉnh điểm với loạt hit 'Đừng hỏi em', 'Nếu anh đi', 'Người hãy quên em đi'... Hơn 5.000 khán giả không ngừng cổ vũ và hoà giọng cùng Mỹ Tâm.

Tuấn Hưng tái xuất sau một thời gian nghỉ ngơi để điều trị bệnh vẩy nến . Tối qua nam ca sĩ trông lịch lãm, điển trai và hoàn toàn khoẻ khoắn. Anh được khán giả yêu thích và hát theo hit 'Nắm lấy tay anh'.

Hà Anh Tuấn mang bản cover 'Chiếc khăn gió ấm' đến tặng các khán giả trẻ. Sau liveshow cách đây không lâu, anh tạo dấu ấn mới cho các hit của ca sĩ khác.

Isaac thu hút khán giả nữ với phong cách trẻ trung, bắt mắt. Anh trình bày ca khúc mới 'Tôi đã quên thật rồi'.

Jang Mi thể hiện 'Phượng buồn', 'Yêu'...

Ca sĩ nhí Minh Nhật mang đến hai ca khúc 'Thương ca tiếng Việt' của Đức Trí và 'Tình ca' của Phạm Duy.

Dẫn chương trình là Á hậu Thuý Vân và MC Thanh Bạch.

