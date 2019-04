Chạy trốn thanh xuân tập 36 (tập cuối): An khiến Phi hạnh phúc viên mãn khi thông báo có bầu

Trong tập 35 phát sóng tối qua, Châu bất ngờ tìm gặp An. Ngay khi bắt đầu câu chuyện, cô khiến An sửng sốt vì nói lời xin lỗi. Tuy nhiên, diễn tiến của sự việc không dừng ở đó. Dường như Châu muốn dằn mặt An hơn là nói lời xin lỗi thực sự.

Trong khi An bình tĩnh nói chuyện thì Châu lại không che dấu sự uất hận của mình. Cô nói chuyện không khách khí với tình địch của mình. Nhưng Châu cũng hứa khi nghe Nam xác nhận một chuyện sẽ từ bỏ anh để Nam đến với An.

Bất chấp những lời khó nghe từ Châu, An khẳng định cô không đến bên Nam. Đồng thời, An cũng không muốn liên quan tới vấn đề gia đình Châu. Cô cũng không ngần ngại chỉ ra rằng kết quả hiện tại là có một phần lỗi của Châu. Điều đó khiến Châu không giữ được bình tĩnh nữa.

Ở một diễn biến khác, khi tìm đến chỗ Phi, An nhận được tin anh đã bỏ đi. Theo lời của nhân viên, Phi đã dọn đồ đi Campuchia từ sáng nhưng không nói gì với cô. Nhớ lại những chuyện trong quá khứ, An đã rất đau lòng.

Mở đầu trích đoạn tập 36 là cảnh An đếp gặp mẹ đang phát cháo từ thiện. Từng không thể tha thứ cho những lồi lẫm mà bà Mỹ gây ra cho mình, nhưng khi tận mắt nhìn thấy mẹ phát cháo từ thiện ở bệnh viện, An không thể cầm được nước mắt. Bà Mỹ nhìn thấy con gái cũng rưng rưng xúc động. Cầm bát cháo mẹ nấu trên tay, An trào nước mắt. Vậy là sau bao nhiêu năm, cuối cùng, An đã có thể gạt bỏ quá khứ đau buồn để tha thứ lỗi lầm cho mẹ, để hai mẹ con có thể sống vui vẻ bên nhau từ đây.

Ở một phân cảnh khác, An và Phi trở lại xóm trọ năm xưa ôn lại kỷ niệm. An cũng nói lời cảm ơn Phi vì đã dành tình cảm cho mình sâu đậm đến vậy. "Em đã từng nghĩ cuộc đời của em sẽ mãi mãi là những cuộc chạy trốn - chạy trốn mẹ, chạy trốn quá khứ, chạy trốn tình yêu, chạy trốn tuổi trẻ và chạy trốn thanh xuân của chính mình. Nhưng anh và tất cả những người bạn của chúng mình đã như một mỏ neo để em có cơ hội được quay về được hạnh phúc. Cảm ơn anh vì đã luôn ở đó, cảm ơn vì tình yêu của anh" - An lần đầu tiên dành cho Phi những câu nói ngọt ngào. Phi hạnh phúc khi cảm nhận được tình yêu của An dành cho mình. Hai người trao nhau một nụ hôn ở chính xóm trọ khi xưa họ đã quen nhau.

Ở tập cuối của bộ phim, cảnh phim khiến khán giả thích thú nhất là dù chưa làm đám cưới nhưng An đã mang đến cho Phi một tin bất ngờ, cô đã có thai. Vậy là sau bao năm kiên nhẫn chờ đợi An, cuối cùng tình cảm của Phi cũng được đáp lại như ý.

Tập cuối cũng hé lộ phân cảnh, Nam gọi điện nói lời chào và chúc Phi với An hạnh phúc.

Sau tất cả, An - Phi cùng những người bạn trong xóm trọ thanh xuân lại có buổi tụ họp đông đủ bên nhau...

Tập cuối Chạy trốn thanh xuân phát sóng lúc 21h40 tối nay (2/4) trên VTV3.

TA (th)