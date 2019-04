Chạy trốn thanh xuân tập 35 tối nay: Dù có tình mới nhưng Phi vẫn nhất mực yêu An

Trong tập 34 phát sóng tối thứ 3 (26/3) tuần trước, gia đình Nam đã biết sự thật cu Bin không phải là con đẻ của Nam mà là con của Châu cùng Tuấn - gã đàn ông Châu quen ở quán bar khi bị Nam từ hôn. Có lẽ đây sẽ là giọt nước tràn ly khiến Nam ép Châu phải ký vào đơn ly hôn.

Tập 34 cũng là lần đầu tiên bà Phương gặp lại An sau 5 năm. Sau cú sốc về chuyện của cu Bin, bà Phương dường như không còn khó chịu với An.

Mở đầu trích đoạn tập 35, bà Phương và An có cuộc gặp mặt. Bà Phương kể cho An nghe những biến cố của gia đình 5 năm trước: “Sau khi cháu bỏ đi, thằng Nam đã đi tìm cháu suốt ba tháng trời. Ngày nào nó cũng đi tìm, bác cũng không thể cản nó được, đến mức nó phải nhập viện vì chảy máu dạ dày. Đúng lúc đó, đối tác làm ăn của bố nó đã trở mặt, bố nó mất hết vốn liếng và tài sản. Vào thời điểm đó, Châu đã ở bên gia đình bác cùng vượt qua khó khăn đó. Rồi bố nó đổ bệnh, phải vào viện và bác ép Nam cưới để chạy tang…Bác cứ nghĩ Nam và Châu đều là người tốt, chắc chúng nó sống với nhau sẽ rất ổn nhưng không ngờ chúng nó cãi vã nhau thường xuyên. Bác nghĩ một phần nguyên nhân vì Nam không thể quên được cháu”.

Ở phân cảnh khác, An lại nói với Phi: “Anh Nam anh ấy cần em. Chuyện ngày hôm nay xảy ra một phần lỗi là do em, em không biết rằng sự ra đi của em gây ra cho anh ấy nhiều đau khổ như thế. Nếu ngày xưa em ở lại…”. Nói chưa hết ý, An bị Phi ngăn lại: “Thôi đủ rồi An, em không cần nói thêm gì nữa…”.

Ngay sau đó là phân cảnh Phi hẹn gặp một cô gái lạ trong khách sạn. Đến khi chuẩn bị vào cuộc thì Phi dường như lại chỉ nhớ đến An nên đã bỏ đi và để cô gái lạ một mình trong khách sạn. Anh chàng vẫn luôn giữ hình ảnh soái ca trong mắt người xem, ngay cả khi An đối xử phũ phàng với anh.

Tập 35 Chạy trốn thanh xuân phát sóng lúc 21h40 tối nay (1/4) trên VTV3.

