Chạy trốn thanh xuân tập 33 tối nay: Phi và An cãi nhau vì Nam, Nam quyết định ly hôn Châu

Trong 2 tập 31 và 32, tình cảm của An và Phi ngày càng trở nên tốt đẹp. Anh chàng Phi tìm mọi cách để được ở bên cạnh và bảo vệ người yêu. Anh đã tới tận công ty để tặng hoa cho bạn gái nhằm phá vỡ tin đồn An cặp kè với ông Trường. Hai người đã có quãng thời gian vô cùng hạnh phúc, làm đốn tim hàng vạn người xem.

Châu đã bịa chuyện để xúi giục vợ ông Trường tới công ty đánh ghen với An khiến An gặp tai tiếng. Nam biết được chuyện này nên đã nổi cáu và đánh vợ. Sau đó Châu tức giận chồng nên đã không chăm con và thậm chí còn quát tháo khiến cậu bé phải tránh xa. Chuyện tình cảm của gia đình Nam Châu càng căng thẳng thì Nam lại càng nhớ đến An. Anh đã tìm đến tận chung cư của người yêu cũ để nói hết nỗi lòng của mình.

Mở đầu trích đoạn tập 33, Phi nổi đóa khi biết Nam lại đến nhà An để nói chuyện sau lần đầu tiên Nam đến nhà xin lỗi cô ở tập 32: “Em cần phải suy nghĩ là liệu mình có nên bỏ anh để chạy theo anh Nam không chứ gì? Tại sao lần nào cũng vậy, cứ dính đến anh Nam là em lại không rạch ròi ra được”.

Không thể tiếp tục nghe lời trách móc của Phi, An đau lòng nói lời dứt khoát: “Nếu như mà mối quan hệ này không còn đủ tin tưởng nhau nữa thì em cũng không cần anh ở bên cạnh em đâu”.

“Em nói là anh vô lý. Em xem lại em xem, xem tất cả những gì mà em đối xử với anh. Em xem tình cảm anh trao em chỉ là trò đùa thôi à? Anh chỉ là trò mua vui của em thôi đúng không? Vậy em hãy làm tất cả những gì mà em nghĩ là đúng”. Nói rồi Phi bỏ đi.

Để chấm dứt hoàn toàn tình cảm với Nam, An đã đến gặp và thẳng thắn với Nam: “Em đã từng bất chấp tất cả nhưng anh lại chọn chị ấy. Và em tin là anh đúng. Anh có nhiều thứ để lựa chọn hơn là những gì anh đã bỏ lại. Em không mong mình ra đi để được nhìn thấy kết quả như ngày hôm nay. Cho dù tình yêu của em dành cho anh không còn nữa nhưng anh mãi mãi là người mà em mong anh được hạnh phúc”. Nhưng dường như câu cuối cùng của An khiến ai cũng dễ dàng nhận ra rằng cô vẫn còn yêu Nam.

Điều này rất có thể chính là lý do mà Phi vẫn cảm thấy chưa yên tâm khi trái tim An chưa thực sự thuộc về anh.

Về phần Nam, mối quan hệ của anh với vợ càng căng thẳng thì Nam lại càng nhớ đến mối tình với người yêu cũ. Ở tập 33, Nam quyết định và tuyên bố ly dị Châu sau bao nhiêu năm sống không hạnh phúc. Anh muốn con trai mình được lớn lên trong tình yêu thương như bao đứa trẻ khác. Nhưng Châu dứt khoát không đồng ý vì cho rằng Nam đã gặp lại An nên muốn chấm dứt với mình. Và hơn ai hết, cô hiểu rõ chồng mình vẫn luôn vương vấn với An. Chính vì vậy, cô nhất quyết không chịu kí đơn ly hôn.

Nam có quyết tâm li dị Châu bằng được? Tình yêu vừa mới chớm nở nữa Phi và An sẽ ra sao khi Nam vẫn còn vương vấn tình cảm với An?

Tập 33 Chạy trốn thanh xuân sẽ được phát sóng vào 21h40 tối nay (25/3) trên VTV3.

TA (th)