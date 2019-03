Chạy trốn thanh xuân tập 32: Cuồng ghen, Châu nhận cái tát trời giáng của Nam

Ở tập 31, những hiểu lầm giữa Phi và An đã kết thúc khi bà Mỹ tiết lộ ông Trường (sếp của An) chính là bố đẻ của An. Biết mình đã trách oan An, Phi lao đến tìm gặp An ở công ty thì bắt gặp cảnh vợ ông Trường đang đánh ghen An.

An không tranh cãi cũng không giải thích, cô chỉ khẳng định “nếu bà không có bằng chứng thì tôi sẽ kiện bà ra tòa”. Phi thì cho rằng, bạn gái mình là người xuất sắc, nhiều công ty chào mời nên không thể ở lại đây để nghe những lời mắng chửi như vậy. Rồi Phi kéo An bỏ đi. Sau những hiểu lầm, Phi và An chính thức yêu nhau.

Thì ra, việc đánh ghen của vợ ông Trường có liên quan đến Châu. Biết chồng còn tình cảm với An, Châu tìm cách hãm hại An. Châu thuê người điều tra tình hình của An và chính cô cũng là người nói cho vợ ông Trường biết chuyện An là bồ nhí của ông Trường để bà lặn lội từ Sài Gòn ra Hà Nội… đánh ghen. Không những thế, Châu còn nhắn tin để Nam đến chứng kiến việc An bị đánh ghen. Tiếc là cảnh tượng Nam nhìn thấy là nụ hôn ngọt ngào của An và Phi trước cửa công ty.

Mở đầu trích đoạn tập 32 là cảnh cặp đôi Đạt-Vy và Phi-An ngồi ăn với nhau và chuẩn bị rủ nhau ra ngoài. Khi Vy đề xuất ra ngoài hát karaoke, Phi lập tức hưởng ứng và rủ An nhưng cô lại muốn về nhà. Phi tiếp tục thuyết phục: “Đã muộn đâu, bình thường thấy 1h mới ngủ cơ mà” nhưng An kiên quyết: “Những hôm mà tôi thức là tôi làm việc, cậu hiểu chưa?”. Mặc cho An tìm đủ mọi lý do từ chối, Phi vẫn thuyết phục cô bằng những lời nói ngọt lim tim thế này: “Vậy thì người ta lấy laptop sang nhà cậu làm việc nhé. Người ta bảo là muốn đi nhanh thì đi một mình, muốn đi xa thì phải đi với nhau”.

An vẫn một mực không muốn đi thì Vy chen vào trêu chọc: “Sang đấy làm sao mà làm việc được. Mà yêu nhau kiểu gì mà cứ cậu cậu tớ tớ thế, phải anh em”.

Phi chớp luôn cơ hội này, chêm vào: “Vy nói đúng rồi đấy, phải gọi người ta là anh, gọi người ta là anh người ta mới thương”. Luôn mồm nói Phi là điên, nhưng dường như trong lòng An lại thấy ấm áp vô cùng với những cử chỉ và lời nói ngọt ngào của anh chàng Phi dành cho mình.

Trong khi đó, mối quan hệ của vợ chồng Nam – Châu vẫn vô cùng căng thẳng. Mặc cho Nam gào lên rằng anh và An bao năm qua không còn bất kỳ mối quan hệ nào nhưng Châu vẫn khẳng định rằng chồng mình vẫn còn yêu An. Châu cho rằng nếu năm đó gia đình anh không gặp chuyện thì Nam đã đi tìm An chứ không nhịn nhục mà lấy cô. Cô cuồng ghen đến mức tuyên bố với chồng rằng sẽ làm cho An không thể chịu đựng được nữa, biến mất khỏi mắt cô, biến mất khỏi thế giới này. Cuộc tranh cãi nảy lửa giữa Nam và Châu chỉ kết thúc khi Châu nhận một cái tát như trời giáng của Nam.

Tập 32 Chạy trốn thanh xuân phát sóng vào lúc 21h40 tối nay trên VTV3.

TA (th)