Chạy trốn thanh xuân tập 30: Nam chạm mặt An kể từ khi chia tay, Phi vẫn đắm đuối yêu An

Ở tập 29, An tình cờ gặp một câu bé đi lạc trong siêu thị. Cô càng sững sờ hơn khi biết đó là con trai của Nam. Có vẻ như cô đã tìm cách tránh mặt anh bởi Nam không gặp được An khi tìm thấy con trai.

Ở bối cảnh khác, Châu giận dữ khi biết Nam để lạc con trai ở siêu thị. Cả hai gay gắt to tiếng với nhau, trách móc bằng những lời lẽ nặng lời. Một chi tiết đáng lưu ý là ông Hoài đã qua đời, hiện hai vợ chồng Nam - Châu đang sống cùng bà Phương.

Dù đã có được Nam nhưng dường như cuộc sống của Châu không hạnh phúc. Điều đó được minh chứng bằng việc cả hai không thể tìm được tiếng nói chung như trước đây. Sau mọi chuyện, Châu không còn niềm tin dành cho Nam. Cô luôn nghi ngờ anh có mối quan hệ với người đàn bà khác.

Hẹn cùng An đi ăn tối nhưng Phi bất ngờ nhận được điện thoại của Thùy báo tin Xuân phải nhập viện gấp để phẫu thuật. Phi bỏ đi trước, sau đó gọi điện báo tin cho An. An tới đúng lúc Thùy gục đầu vào vai Phi khóc nức nở khi nói về bệnh tình của Xuân. An hiểu lầm Thùy và Phi yêu nhau nên lặng lẽ bỏ đi và muốn chấm dứt chuyện tình cảm với Phi.

An và Phi cũng gặp vô số những hiểu lầm khác khiến họ chưa thể thực sự đến với nhau.

Sang tập 30, An vô tình gặp cả nhà Nam tại một nhà hàng. Nhưng Châu lại không tin đây là cuộc gặp gỡ vô tình và lườm An “rách mắt”. Châu còn quát con trai vì tự ý tiếp xúc với người lạ và nghi ngờ An cố tình tiếp cận lại Nam. Còn Nam sững sờ khi gặp lại An. Biết An chính là “người tốt bụng” lần trước đã giúp bé Bin (con trai Nam và Châu) tìm được bố nên anh đã nói lời cảm ơn cô.

Ở phân cảnh khác, tưởng Phi chính là tác giả của cái thai mà Thùy đang mang, An gọi điện mắng Phi xối xả trước mặt Thùy. Nhưng hóa ra, cô nàng đã nhầm lẫn tai hại và vội vàng đính chính là nhầm số điện thoại.

Một trong những phân cảnh thích thú nhất của tập 30 chính là cảnh Phi ngắm nhìn An ngủ trên xe cho thấy tình yêu mãnh liệt mà Phi dành cho An.

Liệu Phi và An có vượt qua được những hiểu lầm trong cuộc sống để đến với nhau? Cuộc sống vợ chồng của Nam và Châu có còn hạnh phúc khi An quay trở lại?

Tập 30 Chạy trốn thanh xuân phát sóng lúc 21h40 tối nay (12/3) trên VTV3.

