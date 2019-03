Chạy trốn thanh xuân tập 29 tối nay: Phi tỏ tình bằng nụ hôn ngọt ngào, một lần nữa An có chấp nhận?

Đám cưới của Vy và Đạt cũng chính là cơ hội tốt để nhóm bạn năm nào gọi được An trở về. 5 năm trước, vì muốn chạy trốn Nam và quên đi quá khứ đau buồn, An lặng lẽ ra nước ngoài du học, không một lời từ biệt mọi người. Cũng vì thế, Vy muốn đám cưới của mình sẽ là dịp các thành viên trong xóm trọ năm xưa được đoàn tụ.

Đăng tải bức ảnh của An và cả nhóm lên mạng xã hội với chú thích: "Tìm lại cô gái năm ấy chúng tôi cùng xua đuổi", Vy hy vọng thông qua cộng đồng mạng sẽ tìm được An và ở một nơi nào đó, An sẽ đọc được những dòng tâm sự của Vy. Dù không có ý định chủ động gặp lại nhóm bạn thời thanh xuân nhưng khi đọc được tâm sự của Vy, biết Vy và Đạt sắp làm đám cưới và khi những ký ức năm xưa ùa về, An rưng rưng xúc động.

Sau cùng, An quyết định đến dự đám cưới của Đạt và Vy. Tại đây cô cũng gặp lại Phi. Phi nhìn thấy An xuất hiện thì mừng rỡ ra mặt. Anh vẫn như ngày nào, không dứt được tình cảm sâu đậm anh dành cho An.

Mở đầu trích đoạn tập 29, dường như Duy thấy tiếc nuối khi chứng kiến Thùy và Xuân kết đôi. Duy nói với Thùy là anh vẫn cảm thấy có lỗi khi đứng đối diện với cô sau 5 năm gặp lại. Nhưng Thùy nói là kể từ khi nói lời chia tay Duy, trong lòng cô đã không còn cảm giác gì cả nên Duy không cần phải cảm thấy có lỗi với cô.

Tuy nhiên, gặp lại Duy, Xuân lại tự ti và bày tỏ nếu Thùy muốn quay trở lại bên Duy thì anh sẽ chấp nhận. Xuân nói: “Anh đã chứng kiến tình yêu của em với Duy. Anh đã biết là em phải chịu rất nhiều đau khổ, Và dù gì thì bây giờ nó đã về rồi. Trong phòng, cả anh và Đạt đều thua kém Duy và Phi rất nhiều. Và khi yêu em, anh so sánh nhiều với Duy hơn, anh thua kém nó đủ thứ từ học hành, diện mạo cho đến điều kiện. Duy nhất có 1 thứ anh nghĩ là anh không kém nó, đó là sự chân thành”.

Thùy ngay lập tức trấn an người yêu, Xuân nên tin cô và tin vào tình cảm của chính mình.

Thu xếp công việc với Xuân xong, Phi đến chỗ hẹn gặp An sau bao ngày xa cách. Phi chủ động hỏi thẳng là An đã quên anh Nam chưa? An cũng thành thật trả lời: “Tại sao tôi lại phải quên chứ, anh ấy luôn là một phần tốt đẹp trong cuộc đời tôi. Tôi chưa từng cố quên anh ấy nhưng mà không còn nhớ nữa rồi”.

Khi Phi hỏi An: “Vậy còn tôi thì sao”, An nói Phi là một người bạn mà cô không muốn mất. Nhân cô hội này, Phi dũng cảm tỏ tình với An một lần nữa, Phi hỏi còn anh thì sao: “Người phụ nữ đẹp nhất là một người phụ nữ không thể có được. Vậy có muốn trở thành người phụ nữ đẹp nhất của tôi hay muốn trở thành người phụ nữ mà tôi có được”. Không cưỡng lại được tình cảm của mình, Phi tiến tới đặt nụ hôn lên môi An.

Liệu An có siêu lòng với những lời mật ngọt này của Phi?

Tập 29 Chạy trốn thanh xuân phát sóng lúc 21h40 tối nay (11/3) trên VTV3.

Tùng Anh (th)