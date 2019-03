Chạy trốn thanh xuân tập 28 tối nay: An đến với Phi sau 5 năm biệt tích?

Kết thúc tập 27, quá đau khổ vì Nam nói lời chia tay và vì chuyện mẹ nhận tiền của ông Hoài để phá hoại tình cảm của mình với Nam, An quyết định nói lời đoạn tuyệt quan hệ với mẹ đẻ và ra nước ngoài du học mà không một lời từ biệt với hội bạn ở xóm trọ.

Tập 28 Chạy trốn thanh xuân tập 28 phát sóng tối nay sẽ là một chặng đường mới của nhóm bạn cùng xóm trọ năm nào. Trong trích đoạn tập 28, tất cả đều đã thành đạt với những ngành nghề khác nhau.

Sau bao năm, cuối cùng, Đạt cũng "cưa đổ" được Vy, anh cầu hôn Vy ngay tại buổi lễ lỷ niệm 3 năm thành lập công ty xây dựng của mình và sau đó họ kết hôn. Tại đám cưới của Đạt và Vy, Xuân bất ngờ đến với Thùy sau biến cố tình cảm của Thùy và Duy. Còn Duy một mình đến dự đám cưới.

Đáng chú ý là trong đám cưới của Đạt và Vy, An đã bất ngờ trở lại sau khoảng thời gian dài biệt tích. Vy ném hoa cưới vào đúng tay An trong sự ngỡ ngàng của tất cả bạn bè. Ánh mắt Phi nhìn An chất chứa tình cảm khiến cho nhiều khán giả kỳ vọng, An sẽ trở về và chọn ở bên Phi mãi mãi.

Liệu An có chọn yêu Phi, Nam và Châu sẽ ra sao?

Tập 28 Chạy trốn thanh xuân phát sóng vào lúc 21h40 tối nay (5/3) trên VTV3.

TA (th)