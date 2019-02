Chạy trốn thanh xuân tập 26 tối nay: Nam xuất hiện đúng lúc An đang bán khỏa thân trong phòng cùng Phi?

Trong tập 25, khi bắt gặp tên giang hồ uy hiếp, cướp tiền của Châu, Phi đã đuổi đánh tên này khiến hắn phải bỏ đi. Tuy nhiên hôm sau ở bến xe để trở về công trường, Phi đã bị tên này cùng đàn em đánh lén. Đúng lúc này, bà Mỹ – mẹ An bất ngờ xuất hiện hô hoán cứu giúp, nhờ vậy mà Phi thoát nạn. Không những vậy, bà còn gọi An tới đón Phi về nhà trọ.

Cũng trong tập 25 trong giây phút muốn chấm dứt tình cảm với Nhất Mai, Duy đã vội vàng ngỏ ý muốn cưới Thùy. Tuy nhiên do Thùy chưa học xong nên việc trọng đại được tạm gác lại.

Mở đầu trích đoạn tập 26 là cảnh Phi hốt hoảng xông vào phòng hỏi An có phải cô vừa bị kẻ nào khống chế và đánh. Trong giây lát bình tĩnh, An hỏi Phi có phải mẹ cô gọi điện cho Phi đến phòng trọ. Đúng lúc đó, Nam xuất hiện với vẻ mặt vô cùng giận dữ. Chứng kiến cảnh người yêu mình đang ở tình trạng bán khỏa thân với Phi ở trong phòng, anh không nói một lời nào và lẳng lặng bỏ đi.

Ở phân cảnh khác, Nam đã gặp trực tiếp mẹ để hỏi về chuyện mẹ nhắn tin cho An đến quán trà nhưng không tới mà thuê giang hồ tấn công bạn gái mình. Vì không làm chuyện xấu xa đó nên bà Phương đã phủ nhận tất cả. Bà nói rằng dù ngăn cấm chuyện Nam và An nhưng bản thân chưa bao giờ nghĩ xấu về An. Đối với bà, An luôn là một cô bé gầy gò đáng thương có cuộc sống đầy khó khăn, nên lúc nào bản thân bà cũng muốn che chở cho An.

Song song với việc giải thích sự thật cho con trai hiểu thì bà Phương cũng rất bực tức vì con trai nghi ngờ mình. Hơn thế nữa, bà cho rằng An đã bịa chuyện để đổ tội cho mình. Từ đây, chắc hẳn mối quan hệ của bà Phương và An sẽ càng trở nên căng thẳng hơn.

Cũng trong tập 26, quyết tâm mang món quà trả lại cho Mai, nhưng Duy một lần nữa đã không thể cưỡng lại sức hút của vị sếp nữ. Khi bị Nhất Mai nhận ra rằng anh chỉ đang cố gắng quên đi cảm xúc của mình dành cho cô, Duy đã đồng ý trao cho Nhất Mai một nụ hôn nồng cháy.

Chạy trốn thanh xuân tập 26 được phát sóng vào lúc 21h40 tối nay (ngày 26/2) trên VTV3.

TA (th)