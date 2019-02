Chạy trốn thanh xuân tập 25 tối nay: Bà Mỹ ghét Nam ra mặt nhưng lại ra tay giúp Phi cưa cẩm con gái

Trong tập 24 Chạy trốn thanh xuân, câu chuyện tình yêu của Nam và An vẫn ngọt ngào nhưng cũng vô cùng trắc trở. Khi Nam quyết định dẫn An về ra mắt chính thức với bố mẹ, cặp đôi vấp phải sự phản đối kịch liệt của gia đình Nam.

An tỏ ra khá bản lĩnh khi một mình đối diện với bà Phương. Cô nói điều đáng tiếc là Nam phải lựa chọn giữa cô và gia đình. Nên cô đã xin phép bố mẹ Nam cho cô ích kỷ lần này vì Nam là điều tốt đẹp duy nhất mà An có được.

Trong khi đó, anh chàng Phi vẫn tiếp tục theo đuổi An. Tuy nhiên Nam đã thể hiện sự khó chịu khi Phi luôn ở bên và quan tâm người yêu của anh. Đặc biệt, An không chỉ không cho anh biết rằng cô bị thương mà Nam còn phải nghe tin này từ Phi càng khiến anh tức giận hơn. Nam đã không kiềm chế được và nói với Phi nên để anh tự giải quyết quan hệ với An.

Sang tập 25, Nam lại tiếp tục rơi vào tình huống khiến anh tỏ ra không dễ chịu. Không biết vì lý do gì nhưng Phi bị đau chân. An đã đèo Phi về khu nhà trọ. Đúng lúc này, Nam lại tìm đến để gặp An và bắt gặp An vừa đi đâu đó với Phi. Bất chấp việc Nam muốn nói chuyện bàn bạc với mình, An lại chỉ mải lo cho Phi. Cô hẹn gặp Nam vào ngay hôm sau, khiến anh đứng tức tối, ghen lồng ghen lộn.

Ở phân cảnh khác, bà Mỹ bất ngờ gặp Phi. Bà nói thật với Phi về chuyện ông Hoài đã thỏa thuận đưa cho bà một khoản tiền lớn để chia rẽ Nam và An. Vốn có ấn tượng tốt về Phi, bà Mỹ gợi ý nếu Phi còn yêu An thì bà sẽ tích cực gán ghép cho hai người thành đôi. Trong khi Phi còn ngập ngừng vì anh biết An không dành tình cảm cho mình thì bà Mỹ đã dõng dạc tuyên bố: "'Mày quên cô là bố đời à? Chỉ cần mày đồng ý thôi. Tiện tay cô giúp luôn".

Giữ đúng lời hứa, khi chứng kiến Nam tới đón An, bà Mỹ đã tỏ thái độ rõ ràng. Vì Nam không chào hỏi tử tế với mình, bà Mỹ nhân cơ hội mắng Nam té tát và nói rõ ràng rằng không chỉ gia đình Nam không ưa An mà bản thân bà cũng không thích anh. Đúng lúc này, Phi xuất hiện và mời mọi người đi ăn sáng. Bà Mỹ càng khiến Nam khó chịu hơn khi khẳng định Phi mới là "con rể" được bà chấp thuận.

Những cản trở của gia đình Nam và những chiêu trò của bà Mỹ có khiến cặp đôi Nam và An xa rời nhau?

Tập 25 Chạy trốn thanh xuân phát sóng lúc 21h40 tối nay (25/2) trên VTV3.

TA (th)