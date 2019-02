Chạy trốn thanh xuân tập 24: Ông Hoài chia rẽ Nam và An, bà Mỹ bỗng dưng chê tiền

Tập 23 Chạy trốn thanh xuân phát sóng lúc 21h40 thứ Hai ngày 18/2 trên kênh VTV3 với loạt diễn biến mới nhất. Phi bất ngờ xuất hiện ở xóm trọ với màn “hù doạ” An khiến cô sợ hú vía. Ngày trước, mỗi lần Phi làm như vậy An sẽ tỏ ra mình thản, đôi khi lại giận dữ; nhưng bây giờ, cô có chút tức giận lại có chút vui mừng khi gặp lại anh. Chính Phi cũng cảm nhận được điều này, anh còn nhận thấy được đây là lần đầu An cười nhiều như vậy khi ở cạnh mình.

Mặt khác, cặp đôi Duy – Thuỳ của xóm trọ đã có nguy cơ rạn nứt tình cảm vì có người thứ ba xen vào. Phi sau khi trở về đã ngồi xuống nói chuyện với Duy như hai người đàn ông, anh cho biết: nếu không yêu thì nên giải quyết cho rõ ràng, đừng cư xử như một “thằng đểu”. Phi coi Thuỳ như em gái và Duy vẫn là thằng bạn thân của anh, anh không muốn cả hai phải đau khổ, dằn vặt nhau như bây giờ. Về phía Duy, Nhất Mai tấn công anh quá mạnh, cô “thả thính” không ngừng khi tặng cho Duy cây bút để ký tên.

An đến gặp Châu để nói chuyện, cô bày tỏ ý muốn xin lỗi và an ủi Châu nhưng cô lại bị hiểu nhầm sang một hàm ý khác. Châu cho biết: cô rất khó chịu khi nhìn thấy An, sau này An đừng gặp lại cô vì bất cứ lý do gì nữa.

Cũng tại đây, An gặp mặt tên sở khanh đã đe doạ tung clip của Châu lên mạng xã hội, cô không biết quan hệ của hai người là thế nào nhưng nhìn Châu rất khó chịu khi hắn ta xuất hiện. Trở về, An nói lại cho Nam hay về việc cô đã đi gặp Châu nhưng điều cô không ngờ rằng Nam lại lập tức nổi cáu với cô.

Ở diễn biến khác, An bất ngờ bị “người tình” của Châu bắt cóc lên xe, hắn ta ra lệnh cho đàn em lột hết quần áo trên người cô để quay clip, hắn định lặp lại việc đã từng làm với Châu. Nhưng hoá ra cô chỉ giả vờ ngất, chờ những tên kia không chú ý cô vùng dậy tấn công để thoát thân, An hộc tốc chạy về xóm trọ trong sợ hãi.

Trong trích đoạn tập 24, Phi vẫn luôn dành tình cảm đặc biệt cho An. Anh mua điện thoại mới cho mình và không quên mua cho cả An. Khi An định từ chối thì Phi nói sẽ không bạn bè gì nếu An không nhận.

An và Nam vẫn hạnh phúc bên nhau. Nam hẹn An thứ 7 đi cùng anh có việc và không phải nấu cơm ở nhà.

Trong khi đó, ông Hoài tìm gặp bà Mỹ với ý định chia rẽ Nam và An. Ông Hoài hứa sẽ chuyển số tiền không nhỏ vào tài khoản của bà Mỹ nếu bà tìm cách ngăn cản tình yêu của hai người. Nhưng thật bất ngờ bà Mỹ từ chối với lý do “hôm nay tôi không thiếu tiền”. Ông Hoài cười khẩy bảo “từ lúc cô không thiếu tiền đến lúc thiếu tiền không lâu đâu”, ông còn bảo bà Mỹ cứ cân nhắc, nếu suy nghĩ lại thì gọi cho ông ta.

Cũng trong tập 24, có vẻ Duy biết cầm chừng hơn với mối quan hệ với Nhất Mai khi từ chối: “Tôi không đi được đâu, không phải Mai cứ gọi là tôi phải đi. Lý do là tôi đã có bạn gái”.

Tình yêu của Nam và An gặp sóng gió gì tiếp theo? Liệu bà Mỹ có suy nghĩ lại lời đề nghị của ông Hoài?

Tập 24 Chạy trốn thanh xuân phát sóng lúc 21h40 tối nay (19/2) trên VTV3.

