Chạy trốn thanh xuân tập 23 tối nay: Châu thuê xã hội đen bắt cóc An?

Tập 22 Chạy trốn thanh xuân phát sóng tuần trước, An hẹn gặp riêng Châu để trò chuyện nhưng bị Châu khó chịu ra mặt khi cả hai trò chuyện.

Châu muốn chia tay bạn trai hiện tại nhưng anh ta doạ sẽ tung clip nhạy cảm của cô nên cô không thể làm gì khác. Nam biết chuyện nên đã liên tục an ủi và tìm cách gỡ rối cho Châu. Thậm chí Nam còn khẳng định rằng khoảng thời gian trước, anh từng yêu cô. Lời nói của Nam đã bị An nghe được. Tuy nhiên, với tình yêu của mình, An đã bỏ qua tất cả để được tiếp tục ở bên Nam.

Sang tập 23, mối quan hệ của An và Nam liên tục gặp trục trặc. Biết An đi gặp Châu, Nam đã nặng lời mắng An. Anh cho rằng, An muốn “ra vẻ” với Châu, ngang nhiên “xen vào chuyện của người khác”. Nam yêu cầu An không được làm bất kì điều gì khiến những người xung quanh anh bị đau khổ nữa và tuyệt đối không được xen vào chuyện của Châu, để cho anh tự giải quyết. Những lời nạt nộ của Nam khiến An vô cùng bất ngờ và cũng rất thất vọng.

Trong lúc An đang buồn về mối quan hệ với Nam thì Phi trở về xóm trọ thăm mọi người. Vẻ vui đùa thoải mái của Phi khiến cô dễ chịu hơn và chia sẻ nhiều điều với anh, khác hẳn nét mặt buồn rầu khi ở bên Nam.

Trên đường trở về nhà, An bất ngờ bị nhóm đối tượng đánh và bắt cóc. Điều đáng nói cảnh quay sau đó là hình ảnh Châu đang đứng một mình và tỏ ra rất lo lắng.

Cũng trong tập 23, mối tình của Duy và Thùy có phần trắc trở hơn khi có sự xuất hiện của người thứ ba. Duy lọt mắt xanh của sếp nữ Nhất Mai nên dần xa rời Thùy. Cảm nhận được điều đó nên Thùy đã tâm sự hết với An. Cô lo sợ đến một ngày Duy đã hết tình cảm với cô hay không còn muốn bên cô nữa.

Liệu có phải Châu thông qua bạn trai hờ thuê xã hội đen để bắt cóc An? Cuộc tình của cặp đôi Nam – An và Duy – Thùy sẽ đi đến đâu?

Tập 23 Chạy trốn thanh xuân phát sóng lúc 21h40 tối nay (18/2) trên VTV3.

TA (th)