Chạy trốn thanh xuân tập 20: Nam và An hôn nhau sau mười mấy năm xa cách

Ở tập 19 phim Chạy trốn thanh xuân, An vẫn nằm viện sau khi đỡ thay Nam một nhát dao. Trong một lần vào viện thăm An, Phi khuyên An đấu tranh cho tình yêu với Nam vì Nam cũng yêu An nhưng tưởng như chưa kịp nói.

Vừa nói cho An thông tin đó thì Phi biết được gia đình Nam và Châu đang sắp xếp để gặp nhau và hàn gắn chuyện tình cảm của hai người. Phi tiếp tục tới gặp Nam và thẳng thắn rằng, Nam đã gieo hy vọng cho An thì phải chịu trách nhiệm với việc đó.

Trong khi đó, bà Phương quyết liệt phản đối Nam và An yêu nhau. Một mặt, bà tìm tới bệnh viện gặp An để cảnh báo rằng, cô không thể nào thay đổi được quá khứ: ”Cháu đừng để Nam đứng giữa, trước mẹ và cháu, trước Châu nữa. Đừng biến Nam thành người đàn ông không đàng hoàng cháu ạ”. Mặt khác, bà cũng thẳng thắn nói, Nam như biến thành người khác sau khi An đỡ thay anh một nhát dao.

Nam muốn tự giải quyết vấn đề của mình và tuyên bố sẽ không đến bữa ăn giữa hai bên gia đình do mẹ anh tổ chức. Anh cãi mẹ gay gắt: “Tại sao mẹ cứ sống hộ cuộc đời của người khác, cuộc đời của mẹ thì sao? Bố mẹ đã làm gì với cuộc đời của mình, làm gì với gia đình này? Bố mẹ không cảm thấy mệt mỏi ạ?”.

Cuối cùng, Nam đã quyết định không tới bữa ăn tối cùng gia đình Châu. Thay vào đó, anh tới viện gặp An và nói về tình cảm của mình. Một lần nữa, Châu nghe được những lời nói ngọt ngào Nam dành cho An trong bệnh viện.

Sang tập 20, dù bà Mỹ cho rằng An đã sai lầm khi không chọn Phi mà vẫn chọn Nam thì tình cảm của An với Nam vẫn không hề thay đổi. Sau mười mấy năm xa cách, An và Nam đã trao nhau nụ hôn ngọt ngào, chính thức quay lại với nhau. Có vẻ như sau chuyện An đỡ cho Nam nhát dao, Nam nhận ra tình yêu của anh với An ngày càng sâu đậm hơn. Nam quyết tâm không để mất An thêm một lần nữa.

Trong khi đó, mặc dù có người đàn ông khác lập tức theo đuổi nhưng mối hận trong lòng Châu không thể nguôi ngoai. Cô thường xuyên lui tới bar và uống rượu để giải sầu. Nhưng Châu lại không ngờ rằng chính giây phút ấy, cô bắt đầu căm ghét An và Nam.

Còn Phi, mặc dù vẫn luôn khuyên An phải đấu tranh cho tình yêu với Nam nhưng trong lòng anh chàng vô cùng đau khổ.

Châu sẽ làm gì để làm tổn thương chính mình và rửa mối hận này? Cuộc tình của Nam và An có xuôi chèo mát mái?

Tập 20 Chạy trốn thanh xuân phát sóng lúc 21h40 tối nay (29/1) trên VTV3.

Tùng Anh (th)