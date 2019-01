Chạy trốn thanh xuân tập 18: Nam thú nhận vẫn còn rất yêu An, bà Mỹ tiết lộ bí mật tiếp theo của ông Hoài

Quá nhiều biến cố xảy đến với gia đình Nam trong Chạy trốn thanh xuân tập 17. Sau tất cả, Nam quyết định đính hôn với Châu trước sự chứng kiến cùng lời chúc mừng của gia đình và bạn bè.

Khi buổi lễ đang diễn ra vui vẻ, ấm cúng thì bất ngờ Nhung - cô bồ của bố Nam xuất hiện. Biết mình không còn có khả năng mang thai, cô ta đã tới gặp ông Hoài để nói chuyện, nhưng ông vẫn muốn trốn tránh, rũ bỏ trách nhiệm. Nhung dùng dao dọa sẽ tự tử, để ép Phi gọi ông Hoài ra ngoài.

Nhung trách móc ông Nam vì đã bỏ rơi mình để hạnh phúc bên gia đình, và còn can thiệp để cô bị đuổi việc. Bà Phương bất ngờ xuất hiện khi hai người tranh cãi nhau và nghe được toàn bộ sự thật. Bà đã rất sốc khi biết việc chồng một lần nữa ngoại tình. Thậm chí, Nhung còn cho bà Phương biết ông Hoài đã từng hứa hẹn sẽ ly hôn bà để đến với cô.

Cùng lúc đó, Nam tiến lại định đưa mẹ rời đi thì Nhung bất ngờ hét lên: "Anh giết con tôi thì tôi giết con anh", đồng thời rút dao đâm Nam. Đúng lúc này, An đã lao tới che chắn cho Nam và đỡ thay anh một nhát dao.

An nguy kịch, bác sĩ nhận định, dao đâm quá gần tim nên không biết đến khi nào cô mới tỉnh lại. Lễ đính hôn của Nam bị hủy. Nam túc trực trong bệnh viện và nhất định không chịu đưa Châu về xin lỗi gia đình cô sau tất cả mọi chuyện đã xảy ra.

Châu về giải thích với bố mẹ, đó chỉ đơn thuần là vụ nhân viên trả thù vì bị đuổi việc. Tuy nhiên, bố của Châu nhận thấy sự việc không đơn giản như Châu nói. Bố của Châu cho rằng nếu gia đình Nam quá phức tạp và bất ổn thì không xứng đáng là nơi để Châu gửi gắm cả cuộc đời.

Tập 18 Chạy trốn thanh xuân tiếp tục với nhiều tình tiết xúc động, gay cấn và hồi hộp.

Quá lo lắng cho tính mạng của An, Nam đã thừa nhận với Phi là anh vẫn còn rất yêu An. Đúng lúc đó Châu xuất hiện, sững sờ khi nghe hết toàn bộ câu chuyện giữa Nam và Phi.

May mắn qua khỏi cơn nguy kịch nhưng vừa tỉnh dậy An đã hỏi Nam đâu và có ổn không. Vào thăm An, Nam xót xa cho sự dại khờ của cô bạn gái cũ: “Em còn đau không, nếu vẫn đau để anh bảo bác sĩ tiêm thêm thuốc đau cho em nhé. Sao em ngốc thế, lần sau đừng làm như vậy nữa, nhớ chưa?”

Những tưởng Nam sẽ chọn cuộc sống an phận bên Châu nhưng hóa ra Nam đã chọn cách vì mẹ mà hy sinh tình yêu của mình. Anh thổ lộ với An: “Khi anh tỉnh dậy, anh cũng rất sợ. Anh không biết mọi chuyện sẽ thế nào, anh không biết em có an toàn hay không. Mà em cũng chẳng chịu xuất hiện nữa”.

Bà Mỹ biết chuyện An bị trọng thương nên đã tức tốc đến bệnh viện thăm An thì phát hiện ông Hoài đang gây sức ép cho An. Vô cùng tức giận trước những thủ đoạn trước đây của ông Hoài, bà Mỹ cho biết ông Hoài đã bỏ ra rất nhiều tiền để khiến An và Nam phải xa nhau. Biết được sự thật này, An vô cùng bất ngờ và đau khổ, còn Nam cũng vô cùng bàng hoàng.

Có vẻ như lần này Nam không muốn để mất An một lần nữa, nhất là khi nghe bà Mỹ tiết lộ bí mật trên. Liệu Nam có vì chuyện của An mà quyết định chia tay Châu, Châu cũng vì chuyện này mà rời bỏ Nam? Và An cũng sẽ quyết định thế nào giữa một bên là Nam, một bên là Phi?

Tập 18 Chạy trốn thanh xuân phát sóng lúc 21h40 tối nay (22/1) trên VTV3.

Tùng Anh (th)