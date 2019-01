Chạy trốn thanh xuân tập 17: Đến đám cưới của Nam phá đám, bồ trẻ của ông Hoài đâm An đến nguy kịch

Ở tập 16 của bộ phim phát sóng tối 15/1 tuần trước, Phi bất ngờ đem An tới ăn tối cùng Nam và Châu (bạn gái Nam) khiến cho cả 4 người dường như cảm thấy không thoải mái.

Nói là đã quên An nhưng dường như Nam chưa thực sự làm được điều đó. Mỗi khi nghe Phi nhắc đến An hoặc gặp cô, Nam đều tỏ thái độ bối rối. Khi gặp nhau, cả An và Nam đều rất bất ngờ và khó xử, đặc biệt là Nam. Dù sắp cưới vợ, nhưng khi gặp An, Nam vẫn ra ám hiệu với nội dung mong cô sống vui vẻ. Ám hiệu này đã được cả hai giao hẹn thời còn gắn bó nên khi nhìn thấy, An rất bất ngờ. Cô luống cuống tới mức đổ cả ly nước vào người.

Tuy nhiên, ở tập 16 này mối quan hệ của Phi và An cũng có những chuyển biến, có vẻ như tình cảm của cậu dành cho cô bạn cùng xóm ngày một nhiều hơn. An cũng đã chính thức cho Phi một cơ hội khi đồng ý để Phi hôn lên má trong một bữa tiệc mừng 4 chàng trai của xóm trọ tốt nghiệp.

Trong tập 17, Nam và Châu chính thức tổ chức lễ cưới. Tại đám cưới này, bất ngờ Nhung đến để tìm gặp ông Hoài. Nhung liên tục kêu gào, trách móc ông Hoài vụ mất con khiến cô không thể sinh con được nữa. Đúng lúc đó bà Phương xuất hiện và đau đớn chứng kiến cảnh tranh cãi nảy lửa giữa chồng và cô bồ trẻ.

Không thể chứng kiến thêm cảnh tượng này, bà bảo Nam dìu đi nơi khác. Đúng lúc đó Nhung gào lên đòi trả thù: “Anh đã giết con tôi thì tôi phải giết con anh”. Nhưng nhát dao oan nghiệt của Nhung lại đâm trúng người An khiến cô gục xuống bất tỉnh.

Liệu An có qua được cơn nguy kịch lần này? Đám cưới của Nam và Châu vì chuyện của An có bị dang dở?

Tập 17 Chạy trốn thanh xuân phát sóng vào lúc 21h40 tối nay (21/1) trên VTV3.

Tùng Anh (th)