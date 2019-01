Chạy trốn thanh xuân tập 16 tối nay: Lại đốn tim với cảnh Phi hứa mang lại hạnh phúc cho An

Tập 15 phát sóng tối qua đã có những cảnh vô cùng gay cấn. Ông Hoài bị mẹ con bà Mỹ và Phi phát hiện chuyện ông có con ngoài luồng. Đạt lấy hết can đảm tỏ tình và hứa mang lại hạnh phúc cho Vy cùng đứa con trong bụng. Còn tình cảm của anh chàng Phi láu tôm láu cá với An vẫn ngày càng tiến triển.

Trong trích đoạn tập 16, An hồi tưởng lại thời cô và Nam còn yêu nhau. Ngày đó, Nam dạy An những ký hiệu tình yêu mà chỉ hai người mới hiểu, luôn yêu thương chăm sóc, lại còn hứa sẽ mãi ở bên cô. Vậy mà giờ đây, lời hứa ngày nào đã theo làn gió cuốn đi khiến cô vô cùng đau khổ.

Trong tập này, chỉ có Phi là anh chàng hạnh phúc nhất khi luôn được gần gũi cô gái mà mình yêu thương. Anh chàng rất đắc chí khi xem lại những lần hôn trộm An hay những lần hai người ở bên nhau. Thậm chí anh chàng còn dạy lại Đạt rằng đối với xã hội thì cần là người lịch sự văn minh nhưng với phụ nữ thì cần lưu manh và mặt dày mới hiệu quả.

Trong một lần dạo phố cùng An, Phi và An vô tình gặp cô bồ trẻ xinh đẹp đang đứng trước cổng công ty của ông Hoài. Bất ngờ cô gái ấy đau bụng dữ dội nên Phi và An gọi xe cấp cứu đưa vào bệnh viện.

Trong khi An vẫn còn thương Nam khi nghĩ đến cảnh Nam và mẹ rồi sẽ biết bí mật động trời của ông Hoài, thì Phi vẫn tự tin nói những lời chắc như đinh đóng cột với An: “Tôi nói cho cậu biết một bí mật nhé, chắc chắn cậu sẽ hạnh phúc. Tôi hứa đấy. Cho dù cả thế giới này quay lưng lại với cậu, thì tôi sẽ ở đây, luôn luôn ở bên cạnh cậu”. Có vẻ như lời hứa này được Phi nhắc đi nhắc lại nhiều lần xuyên suốt trong các tập phim. Một lần nữa khán giả lại bị đốn tim khi Phi gạt những giọt nước mắt đau khổ trên gương mặt xinh đẹp của An.

Liệu anh chàng si tình Phi Phi có giữ được lời hứa hay lại thất hứa giống như Nam đã từng hứa hẹn với An? An có dần bị khuất phục và rung động trước tình cảm của Phi? Nam và bà Phương khi biết bí mật của ông Hoài sẽ ứng xử ra sao?

Tập 16 Chạy trốn thanh xuân phát sóng lúc 21h40 tối nay (15/1) trên VTV3.

Tùng Anh