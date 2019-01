Chạy trốn thanh xuân tập 15 tối nay: Đạt ngỏ lời yêu dù Vy đang mang bầu với người khác

Ở tập 14 phát sóng tối 8/1 tuần trước, bà Mỹ sống bị xã hội đen “xử” đến mức phải vào nhập viện vì An từ chối trả nợ cho mẹ. Những tưởng bà Mỹ không gượng dậy nổi thì vô tình bà phát hiện ra một bí mật động trời của ông Hoài (là nhân tình cũ của bà) với cô nhân tình mới.

Cũng trong tập 14, tình cảm của Phi và An tiếp tục có những diễn biến theo chiều hướng phát triển khiến người hâm mộ vô cùng thích thú. Thấy An thừ người nghĩ cách vay tiền, anh đã đón trước được tâm lý này và giúp cô giải tỏa căng thẳng. Không những thế cả hai liên tục cùng ra vào viện chăm sóc mẹ của An.

Sang tập 15, rất nhiều tình tiết bất ngờ và thú vị được hé lộ. Đầu tiên là cảnh Phi đưa An về thăm mộ mẹ và giới thiệu với mẹ An là người con gái mà anh yêu. Khi nghe Phi nói vậy, An lập tức phản ứng: “Nhưng mà cháu lại không thích cậu ấy”. Phi cũng không phải dạng vừa khi đáp trả: “Bây giờ thì chưa thôi mẹ ạ. Bao giờ cô ấy chấp nhận con thực sự con lại đưa cô ấy về thăm mẹ lần nữa”.

Những tưởng bà Mỹ là một người mẹ vô lương tâm nhưng hóa ra, khi gã mặt sẹo vừa có ý định “dẫn dắt” An vào con đường của bà Mỹ trước kia, bà Mỹ lập tức cảnh cáo gã mặt sẹo nếu dám động đến con gái bà.

Trong khi đó, câu chuyện tình ái với nhân tình bên ngoài của ông Hoài (bố Nam) bị bại lộ hoàn toàn khi cả bà Mỹ, Phi và An cùng chứng kiến cảnh ông Hoài và cô nhân tình trẻ tranh luận về đứa con trong bụng.

Ở tập 15, khán giả cũng sẽ được chứng kiến màn tỏ tình vô cùng nghiêm túc và chân thành theo kiểu “soái ca của Đạt với Vy: “Anh suy nghĩ kỹ rồi, anh sắp ra trường. Anh sẽ kiếm việc làm. Anh sẽ cố gắng kiếm thật nhiều tiền. Đứa bé ấy em đừng bỏ đi, anh sẽ nuôi nó và coi nó như con đẻ của mình. Anh nói thật đấy, hãy tin anh, có anhh ở đây rồi, em đừng làm điều gì dại dột nhé”.

Liệu An có bị gã mặt sẹo cố tình đưa vào nghề “gái ngành” bất chấp lời đe dọa của bà Mỹ? Bà Mỹ sẽ dùng Clip ghi lại cảnh ông Hoài và cô nhân tình trẻ tranh luận về đứa con trong bụng để tống tiền ông Hoài, hay tống tiền bà Phương?

Tập 15 Chạy trốn thanh xuân phát sóng lúc 21h40 tối nay (14/1/2019) trên VTV3.

Tùng Anh