Chạy trốn thanh xuân tập 14 tối nay: Quá mệt mỏi vì mẹ ruột tiếp tục xin tiền nhưng An luôn có soái ca Phi bên cạnh

Ở tập 13 phát sóng tối 7/1, diễn biến tình cảm của các cặp đôi trong xóm trọ tương đối rõ nét và có chiều hướng phát triển.

Nam ngỏ lời chính thức kết đôi với Châu, Duy cũng có màn tỏ tình lãng mạn với Thùy khi cả hai về quê thăm mẹ Thùy. Còn Phi vẫn kiên trì theo đuổi và luôn bên cạnh An mỗi khi cô có chuyện buồn. Các thành viên xóm trọ cũng có những thời gian vui vẻ bên nhau khi về quê của Thùy.

Duy chỉ có Vy đau khổ ê chề vì bị anh chàng nhân tình chơi trò “bắt cá hai tay” dẫn đến việc vợ sắp cưới của anh ta đến đánh ghen với Vy ngay tại xóm trọ.

Trong khi đó, ông Hoài (bố Nam) vẫn tuyên bố không bao giờ bỏ bà Phương và khuyên cô bồ trẻ xinh đẹp bỏ cái thai khi cả hai đi khám ở bệnh viện. Nhưng thật không may cho ông, đúng lúc đó bà Mỹ (mẹ An) vô tình chống nạng ra khỏi phòng bệnh, bắt găp và quay lại cuộc nói chuyện này.

Mở đầu trích đoạn tập 14 vừa hé lộ, An vừa bước vào cổng nhà trọ đã lại bị bà Mỹ chặn đường. Những tưởng bà Mỹ hứa khi đưa 195 triệu bà sẽ đi nước ngoài và không làm phiền cô, nhưng dường như bà Mỹ vẫn chứng nào tật ấy. Ngay khi thoát nạn và rời khỏi bệnh viện, bà Mỹ tiếp tục tìm đến An để xin tiền. Những lời nói như “thế mày nghĩ lời hứa sinh ra là để thực hiện nó à”, “lời hứa sinh ra là để cho một vài người thất hứa, trong đó có mẹ mày” như con dáo cứa vào người An.

Đau khổ vì mẹ vẫn chưa buông tha cho cô, nhưng trong chuyện tình cảm, An luôn được “soái ca” Phi ở bên cạnh giúp đỡ bất cứ khi nào. Biết An ngại vay tiền mình nên Phi đã chủ động gợi ý để An buộc phải vay tiền mình.

Luôn thầm biết ơn anh bạn tốt bụng cùng xóm trọ nhưng liệu An có chấp thuận tình cảm của Phi khi biết rõ mười mươi là Nam đã có người yêu mới?

Tập 14 Chạy trốn thanh xuân phát sóng lúc 21h40 tối nay (8/1/2019) trên VTV3.

